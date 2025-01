Leonardo DiCaprio

Un nuovo film basato sul bestseller di Erik Larson riunisce l'attore e il regista dopo anni di attesa.

Covermedia Covermedia

Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese potrebbero tornare a collaborare per l'adattamento cinematografico di «The Devil in the White City».

A meno di due anni da «Killers of the Flower Moon», i due sarebbero in trattative per dare nuova vita al progetto, riportato in sviluppo da 20th Century Studios. DiCaprio sarebbe coinvolto come protagonista, mentre Scorsese potrebbe dirigere. Entrambi parteciperanno alla produzione.

Il film è tratto dal bestseller del 2003 di Erik Larson, che racconta la storia del serial killer H.H. Holmes e dell'architetto Daniel Burnham, protagonisti della Fiera Mondiale di Chicago di fine Ottocento.

DiCaprio, con la sua casa di produzione Appian Way, aveva acquistato i diritti del libro nel 2010. Negli anni, il progetto è stato sviluppato più volte, incluso un tentativo come serie TV con Keanu Reeves, poi abbandonato da Hulu nel 2023.

Fonti riportano che, dopo un incontro con 20th Century Studios, si è deciso di trasformare la storia in un film per il grande schermo.

DiCaprio e Scorsese hanno già collaborato in celebri produzioni come «The Wolf of Wall Street», «Shutter Island», «The Departed», «The Aviator» e «Gangs of New York».