Leonardo DiCaprio

Il divo di «Titanic» racconta nel podcast «New Heights» come, agli inizi della carriera, gli fosse stato suggerito uno pseudonimo meno «etnico». L'attore, però, rifiutò categoricamente, con il sostegno del padre.

Covermedia Covermedia

Leonardo DiCaprio ha rivelato un curioso aneddoto sui primi passi della sua carriera: un agente gli consigliò di cambiare identità artistica per avere più successo a Hollywood.

Ospite del podcast «New Heights», condotto da Jason e Travis Kelce, l'attore ha ricordato come, agli inizi, il suo cognome fosse percepito come «troppo etnico» e che i produttori «non lo avrebbero mai assunto».

L'agente suggerì di adottare il nome d'arte Lenny Williams, una combinazione del suo primo nome e del secondo, Wilhelm. Ma il padre di DiCaprio, vedendo la foto con la nuova intestazione, la «strappò», commentando senza mezzi termini: «Quando sarò morto».

Anche Benicio Del Toro, ospite dello stesso podcast, ha condiviso un aneddoto simile: a lui era stato proposto lo pseudonimo Benny Del. A quel punto Jason ha scherzato: «Questo podcast non sarebbe lo stesso con Lenny Williams e Benny Del».

DiCaprio ha ripercorso la sua carriera dagli esordi, ricordando le pubblicità delle automobiline Matchbox in adolescenza, fino a diventare un volto noto della televisione con la serie «Genitori in blue jeans» nei primi anni Novanta.

Da lì arrivarono ruoli importanti al cinema in «Voglia di ricominciare» e «Buon compleanno Mr. Grape», che lo confermarono come uno dei grandi protagonisti di Hollywood.