Leonardo DiCaprio

Il Premio Oscar ha incontrato il Pontefice nel 2016 durante la realizzazione del suo documentario sull'ambiente «Before the Flood».

Covermedia Covermedia

Leonardo DiCaprio è tra le star che hanno reso omaggio a Papa Francesco dopo la sua scomparsa.

Il Premio Oscar, che ha incontrato il Pontefice nel 2016 durante la realizzazione del suo documentario sull'ambiente «Before the Flood», ha condiviso le foto di quell'incontro su Instagram poche ore dopo il triste annuncio del Vaticano.

«Papa Francesco è stato un leader trasformativo, non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per la riforma ambientale e l'attivismo», ha scritto DiCaprio.

«Durante le riprese del mio documentario «Before the Flood» nel 2016, ho avuto l'onore di incontrare Papa Francesco per una conversazione sull'urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico. Quell'esperienza è stata illuminante, profondamente commovente e stimolante».

«Papa Francesco ha esortato individui, comunità, istituzioni e leader mondiali a unirsi nella cura della nostra casa comune», ha aggiunto DiCaprio. «La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di ambientalisti in tutto il mondo. Che riposi in pace».

Oltre a DiCaprio, anche Sylvester Stallone ha ricordato un incontro con Papa Francesco, definendolo un «uomo meraviglioso», mentre Whoopi Goldberg ha scritto: «È stato tra i primi dopo tanto tempo a ricordare che l'amore di Cristo avvolge credenti e non credenti».