Leonardo DiCaprio con Jane Goodall nel 2016

L'attore premio Oscar ricorda con parole toccanti la celebre primatologa, pioniera degli studi sugli scimpanzé, scomparsa a 91 anni. Da Hollywood ai Sussex, il mondo intero le rende omaggio.

Covermedia Covermedia

Non solo una scienziata, ma un'icona capace di unire generazioni e culture attorno a un unico messaggio: proteggere la vita. Jane Goodall, etologa e simbolo della lotta per la conservazione del pianeta, è morta in California a 91 anni, durante un tour di conferenze.

La notizia, diffusa dal Jane Goodall Institute, ha subito acceso una scia di tributi, primo fra tutti quello di Leonardo DiCaprio, che sui social ha condiviso una serie di scatti accanto alla celebre etologa.

«Oggi abbiamo perso una vera guardiana della Terra, un'ispirazione per milioni di persone e un'amica cara. Jane Goodall ha dedicato la sua vita a proteggere la Terra e a dare voce agli animali selvatici e agli ecosistemi che li ospitano».

L'attore, protagonista di campagne ambientali e di film come «Revenant – Redivivo», ha sottolineato l'impatto rivoluzionario delle ricerche condotte da Goodall in Tanzania: «Il suo lavoro sugli scimpanzé ha trasformato la nostra comprensione di come i nostri parenti più stretti vivono, socializzano e pensano, ricordandoci che siamo profondamente connessi non solo agli scimpanzé e agli altri grandi primati, ma a tutta la vita sulla Terra».

«La sua energia instancabile ha risvegliato generazioni intere»

Poi l'omaggio più personale: «La sua energia instancabile ha risvegliato generazioni intere al senso di meraviglia per il mondo naturale. Ha ispirato milioni di persone a preoccuparsi, ad agire e a sperare. Non si è mai fermata. Il mio ultimo messaggio a Jane è stato semplice: "Sei la mia eroina". Ora dobbiamo raccogliere la sua eredità e continuare a difendere la nostra casa comune».

A unirsi al coro di voci commosse anche altre star e figure pubbliche. Jane Fonda l'ha definita «coraggiosa, appassionata e capace di fare la storia», mentre Michael Douglas ha ricordato la sua «dedizione incrollabile al pianeta». La cantante Ellie Goulding ha promesso di portare avanti «il suo messaggio e la sua missione».

Il principe Harry e Meghan Markle hanno affidato a «People» il loro tributo: «La sua capacità di cambiare vite andava oltre ciò che il mondo vedeva, toccava chiunque la conoscesse. Ha tenuto in braccio nostro figlio Archie appena nato, colmandolo d'affetto. Ci mancherà profondamente».