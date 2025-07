Leonardo DiCaprio saluta Lara Gut-Behrami tra il pubblico di Wimbledon

Lara und Leo in Wimbledon Lara Gut-Behrami trifft in Wimbledons Royal Box Leonardo Di Caprio. 11.07.2025

Dopo il suo ritiro, Lara Gut-Behrami si trasferirà a Londra con il marito Valon. La sciatrice si trovava nella metropoli britannica anche in questi giorni, per assistere al torneo di Wimbledon. È in quest'occasione che ha incontrato la star di Hollywood Leonardo DiCaprio.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Molte celebrità non si perdono il torneo di tennis di Wimbledon.

Venerdì la sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami e l'attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio hanno fatto visita al torneo.

Gut-Behrami e DiCaprio si sono seduti uno dietro l'altro sugli spalti e si sono stretti amichevolmente la mano. Mostra di più

Wimbledon è il più antico e importante torneo di tennis del mondo e attira ogni anno a sud-ovest di Londra molte celebrità e membri della famiglia reale britannica.

Ad esempio, la regina Camilla, l'ex calciatore professionista David Beckham, l'attrice Cate Blanchett e il suo collega Hugh Grant.

Anche alcune celebrità svizzere non si lasciano sfuggire Wimbledon. Quest'anno Roger Federer si è seduto nel Royal Box con la moglie Mirka.

Non c'è da stupirsi: Federer non ha mai avuto tanto successo in nessun altro torneo di tennis quanto a Wimbledon. Il 43enne ha conquistato qui otto dei suoi 20 trionfi totali nel Grande Slam.

La sciatrice Lara Gut-Behrami a Londra

La sciatrice Lara Gut-Behrami si sposterà, in futuro, a Londra. La ticinese ha recentemente annunciato il suo ritiro nel marzo 2026 e ha anche comunicato che, in seguito, si trasferirà a nella metropoli britannica.

Il motivo del cambio di residenza? Il marito Valon Behrami ha accettato l'incarico di direttore sportivo del Watford FC. «Il centro sarà dove si trova Valon. Questo è sempre stato chiaro», afferma Gut-Behrami.

L'incontro con DiCaprio

La 34enne è stata ospite a Londra già venerdì, a Wimbledon, per le semifinali maschili. Lì ha incontrato l'attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio, che era seduto proprio di fronte a lei sugli spalti.

Ma non solo: l'attore e la sciatrice si sono anche stretti la mano e hanno scambiato qualche parola insieme. Almeno stando alle riprese televisive.

E chissà, forse Lara Gut-Behrami sta anche approfittando del suo attuale viaggio a Londra per trovare una bella sistemazione per sé e il marito nella città britannica.