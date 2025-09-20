Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio torna al cinema con «One Battle After Another», il thriller d'azione di Paul Thomas Anderson che prende ispirazione dal romanzo «Vineland» di Thomas Pynchon (1990).

Covermedia Covermedia

Leonardo DiCaprio è pronto a calarsi nei panni di Bob, ex rivoluzionario paranoico che vive fuori dal sistema, protagonista del thriller d'azione «One Battle After Another», diretto e scritto da Paul Thomas Anderson.

In una recente intervista a «People», il 50enne ha sottolineato che il film non si limita all'intrattenimento: «Tiene uno specchio davanti alla società» e riflette su «polarizzazione» ed «estremismo» che segnano il nostro tempo.

DiCaprio ha aggiunto: «È politico senza che sembri una medicina», evidenziando come la pellicola sappia coniugare tensione narrativa e temi contemporanei.

La pellicola prende ispirazione dal romanzo «Vineland» di Thomas Pynchon (1990), riletto da Anderson con un linguaggio cinematografico che mette in luce le fratture sociali attuali. Accanto a Leo troviamo Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor, in un cast corale che amplifica la dimensione politica e drammatica della storia.

«Bob è l'opposto di Tom Cruise in Mission: Impossible»

Il premio Oscar ha anche scherzato sul suo personaggio: «Bob è l'opposto di Tom Cruise in Mission: Impossible. Fa tutto nel modo sbagliato e non riesce in nessuna delle sue imprese».

Una battuta che sottolinea la distanza dal cliché dell'eroe d'azione e la volontà di rappresentare un protagonista fragile, intrappolato tra paranoia e ideali perduti.

Con «One Battle After Another», il regista de «Il petroliere» torna a sondare i legami tra individuo e società, mentre DiCaprio conferma la sua predilezione per progetti capaci di intrecciare spettacolo e riflessione politica. L'uscita del film segna una nuova tappa nella carriera dell'attore, che continua a scegliere ruoli complessi e fortemente legati all'attualità.