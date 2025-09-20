FilmLeonardo DiCaprio torna al cinema con Paul Thomas Anderson
20.9.2025 - 13:00
Leonardo DiCaprio torna al cinema con «One Battle After Another», il thriller d'azione di Paul Thomas Anderson che prende ispirazione dal romanzo «Vineland» di Thomas Pynchon (1990).
Leonardo DiCaprio è pronto a calarsi nei panni di Bob, ex rivoluzionario paranoico che vive fuori dal sistema, protagonista del thriller d'azione «One Battle After Another», diretto e scritto da Paul Thomas Anderson.
In una recente intervista a «People», il 50enne ha sottolineato che il film non si limita all'intrattenimento: «Tiene uno specchio davanti alla società» e riflette su «polarizzazione» ed «estremismo» che segnano il nostro tempo.
DiCaprio ha aggiunto: «È politico senza che sembri una medicina», evidenziando come la pellicola sappia coniugare tensione narrativa e temi contemporanei.
La pellicola prende ispirazione dal romanzo «Vineland» di Thomas Pynchon (1990), riletto da Anderson con un linguaggio cinematografico che mette in luce le fratture sociali attuali. Accanto a Leo troviamo Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor, in un cast corale che amplifica la dimensione politica e drammatica della storia.
«Bob è l'opposto di Tom Cruise in Mission: Impossible»
Il premio Oscar ha anche scherzato sul suo personaggio: «Bob è l'opposto di Tom Cruise in Mission: Impossible. Fa tutto nel modo sbagliato e non riesce in nessuna delle sue imprese».
Una battuta che sottolinea la distanza dal cliché dell'eroe d'azione e la volontà di rappresentare un protagonista fragile, intrappolato tra paranoia e ideali perduti.
Con «One Battle After Another», il regista de «Il petroliere» torna a sondare i legami tra individuo e società, mentre DiCaprio conferma la sua predilezione per progetti capaci di intrecciare spettacolo e riflessione politica. L'uscita del film segna una nuova tappa nella carriera dell'attore, che continua a scegliere ruoli complessi e fortemente legati all'attualità.