  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Film Leonardo DiCaprio torna al cinema con Paul Thomas Anderson

Covermedia

20.9.2025 - 13:00

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio torna al cinema con «One Battle After Another», il thriller d'azione di Paul Thomas Anderson che prende ispirazione dal romanzo «Vineland» di Thomas Pynchon (1990).

Covermedia

20.09.2025, 13:00

20.09.2025, 13:05

Leonardo DiCaprio è pronto a calarsi nei panni di Bob, ex rivoluzionario paranoico che vive fuori dal sistema, protagonista del thriller d'azione «One Battle After Another», diretto e scritto da Paul Thomas Anderson.

In una recente intervista a «People», il 50enne ha sottolineato che il film non si limita all'intrattenimento: «Tiene uno specchio davanti alla società» e riflette su «polarizzazione» ed «estremismo» che segnano il nostro tempo.

DiCaprio ha aggiunto: «È politico senza che sembri una medicina», evidenziando come la pellicola sappia coniugare tensione narrativa e temi contemporanei.

La pellicola prende ispirazione dal romanzo «Vineland» di Thomas Pynchon (1990), riletto da Anderson con un linguaggio cinematografico che mette in luce le fratture sociali attuali. Accanto a Leo troviamo Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor, in un cast corale che amplifica la dimensione politica e drammatica della storia.

«Bob è l'opposto di Tom Cruise in Mission: Impossible»

Il premio Oscar ha anche scherzato sul suo personaggio: «Bob è l'opposto di Tom Cruise in Mission: Impossible. Fa tutto nel modo sbagliato e non riesce in nessuna delle sue imprese».

Una battuta che sottolinea la distanza dal cliché dell'eroe d'azione e la volontà di rappresentare un protagonista fragile, intrappolato tra paranoia e ideali perduti.

Con «One Battle After Another», il regista de «Il petroliere» torna a sondare i legami tra individuo e società, mentre DiCaprio conferma la sua predilezione per progetti capaci di intrecciare spettacolo e riflessione politica. L'uscita del film segna una nuova tappa nella carriera dell'attore, che continua a scegliere ruoli complessi e fortemente legati all'attualità.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi
Uomo accumulava cimeli nazisti e un arsenale, arrestato dopo una fuga

Altre notizie

«È diventata bellissima». L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?

«È diventata bellissima»L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?

«Mi dispiace se sparisco sempre». Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

«Mi dispiace se sparisco sempre»Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

Serie. Carolina Crescentini è Adelina Tattilo in «Mrs Playmen» su Netflix

SerieCarolina Crescentini è Adelina Tattilo in «Mrs Playmen» su Netflix