Leonardo Pieraccioni

Per i suoi 60 anni, Leonardo Pieraccioni ha scelto di festeggiare lontano dai riflettori, con la sua compagna Teresa Magni. Niente feste, solo il piacere di un momento intimo. In un'intervista, il regista e attore toscano ha ripercorso la sua carriera, il rapporto con Carlo Conti, l'amore e il segreto della felicità.

Covermedia Covermedia

Sessant'anni e nessuna festa. Leonardo Pieraccioni ha deciso di celebrare il traguardo in modo semplice: «Mi chiudo da qualche parte con Teresa», ha raccontato come riporta «Il Messaggero», ironizzando sul passaggio dai 50 ai 60 anni.

«A 50 anni ti danno una pacca sulle spalle ancora giovinastra, a 60 invece tutti esclamano «Caz..., sono 60!». Meglio non dargli la soddisfazione». Niente torta con gli amici questa volta, ma un regalo nostalgico: un fortino con indiani e cowboy, lo stesso gioco dell'infanzia.

Un modo per riconnettersi con il bambino che è stato e che, in fondo, non ha mai smesso di essere.

Carlo Conti? «Un fratello maggiore»

Tra i suoi amici storici, Carlo Conti ha sempre avuto un ruolo speciale. Pieraccioni lo descrive come il fratello maggiore che non ha mai avuto, colui che lo ha aiutato nei momenti più difficili, come quando scoprì un tradimento.

«Lo chiamavo ogni giorno disperato, lui mi rispondeva: «Appena esce il film, appena vedi gli incassi, ti passa tutto"». E aveva ragione: uscì «Il paradiso all'improvviso» e il dolore svanì.

Dopo la fine della storia con Laura Torrisi, madre di sua figlia Martina, si impose tre anni e mezzo di castità. «Avevamo una bambina piccola e il mio unico pensiero era proteggerla dal trauma della separazione». Oggi, da sette anni, accanto a lui c'è Teresa Magni, con cui ha trovato l'equilibrio perfetto: «Vivere ognuno a casa propria, ridere tanto e vedersi come fidanzati accesi».

Il percorso artistico di Pieraccioni inizia nel 1981

Da lì in poi, la sua carriera prende il volo.

Nel 1996, con «Il Ciclone», entra nella storia del cinema italiano, ma il vero snodo, secondo lui, fu «I Laureati». Pochi ricordano che fu proprio Pieraccioni a scoprire Luisa Ranieri, dandole un ruolo ne «Il Principe e il Pirata».

Oggi Pieraccioni continua a fare il tifo per il talento emergente e non ha nascosto il suo entusiasmo per Lucio Corsi al Festival di Sanremo: «Ridà fiato ai cantautori con cui sono cresciuto, quelli delle parole belle che ti raccontano qualcosa».