Leonardo Pieraccioni

Il regista presenta il suo nuovo film «Pare parecchio Parigi», ma ricorda la gavetta fatta dopo aver abbandonato gli studi.

Prima di diventare un regista cult del Belpaese, Leonardo Pieraccioni ha dovuto fare i conti con una lunga gavetta. Lo racconta nell’intervista concessa al Corriere della Sera, dove ricorda alcuni aneddoti del passato, prima del suo esordio nel mondo dello spettacolo avvenuto nel 1982.

«Anche quando smisi di studiare, molto presto, i miei mi videro come un bravo ragazzo. Feci per cinque anni il magazziniere, poi lavorai in una falegnameria. Era un modo per farmi capire che la vita del non laureato era difficile. Nel mezzo il mi’ babbo mi aveva trovato un lavoro da usciere in banca. Per chi veniva da una famiglia umile il posto fisso era il massimo. Gli dissi che facevo fatica a immaginarmi con la divisa da usciere e mi capì», spiega Pieraccioni riferendosi al suo nuovo film dai risvolti drammatici, adesso al cinema, intitolato «Pare parecchio Parigi».

La pellicola, dedicata alle omissioni in famiglia, si discosta dal genere comico, cifra stilistica del regista.

«Il pubblico si è disaffezionato. La finestra per vederli si è accorciata, dopo tre mesi li hai comodo in casa, i film comici sono quelli che ne soffrono di più, perché si pensa che i supereroi o le inondazioni rendano di più sul grande schermo. Ma anche una risata da solo o tra 500 persone è un’altra cosa».

Covermedia