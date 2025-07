Georgina Rodriguez e famiglia. Imago

Durante un episodio di «Soy Georgina», Alana Martina, la figlia di Cristiano Ronaldo, ha conquistato tutti con una risposta sorprendente e sincerissima su cosa vuole fare da grande.

Alla classica domanda «Cosa vuoi fare da grande?», ha risposto: «Niente, voglio stare a casa in pace e rilassarmi», scatenando le risate dei genitori.

Cristiano ha provato a proporle vari mestieri, ma solo l’idea di fare la produttrice ha acceso l’entusiasmo della piccola. Mostra di più

Alana Martina, la figlia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, ha compiuto 6 anni e ha conquistato il pubblico con un momento irresistibile nella terza stagione di «Soy Georgina», il reality Netflix che racconta la vita privata della compagna del calciatore e della loro famiglia.

Nel corso di un episodio, la bambina è diventata involontaria protagonista di una scena esilarante: quando i genitori le chiedono cosa voglia fare da grande, Alana risponde con una sincerità spiazzante - tipica dei bambini - dichiarando: «Niente, voglio stare a casa in pace e rilassarmi».

La risposta ha scatenato le risate dei presenti, incluso papà Cristiano, che ha provato a farle capire che nella vita, prima o poi, si dovrà lavorare.

Il campione ha quindi iniziato a suggerirle alcune professioni: prima attrice - proposta subito respinta con un deciso cenno del capo - e poi produttrice. A questa seconda idea, però, Alana ha reagito con entusiasmo, illuminandosi, come a dire: «Forse potrei farlo davvero».

Nel frattempo, i fan della serie attendono notizie sulla quarta stagione di «Soy Georgina», di cui ancora non è stata annunciata una data ufficiale.

Dopo l’uscita del terzo capitolo su Netflix in settembre, soprattutto in Spagna cresce l’attesa per tornare a seguire da vicino la vita della coppia tra lusso, quotidianità, viaggi e retroscena familiari.