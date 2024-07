La duchessa Meghan ha recentemente lanciato il suo marchio di lifestyle American Riviera Orchard (foto d'archivio). KEYSTONE

Meghan Markle ha recentemente lanciato il suo marchio di lifestyle American Riviera Orchard. Adesso la moglie del principe Harry sta lavorando a dei nuovi progetti. Un'esperta di pubbliche relazioni riconosce le sue intenzioni e critica la duchessa di Sussex. Sta commettendo degli «errori costosi».

che Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te La duchessa Meghan ha recentemente lanciato il suo marchio di lifestyle American Riviera Orchard e il suo primo prodotto, una marmellata, ha suscitato il ridicolo sui social media.

L'esperta di pubbliche relazioni Kayley Cornelius critica la strategia poco chiara del marchio di Meghan e avverte che potrebbe apparire disperata annunciando progetti così presto.

Cornelius critica anche la pianificazione del nuovo show culinario di Netflix e l'inattività sui social media, che ha portato a una perdita di potenziali follower e clienti. Mostra di più

Meghan Markle è una persona impegnata. La moglie del principe Harry ha recentemente lanciato il suo marchio di lifestyle, American Riviera Orchard. Il suo primo prodotto, una marmellata, è stato oggetto di scherno sui social media.

Ma la duchessa di Sussex non si è lasciata abbattere da qualche commento negativo. Meghan avrebbe recentemente terminato le riprese della sua nuova serie Netflix. Si tratta di un programma di cucina.

L'esperta di pubbliche relazioni Kayley Cornelius ha preso in esame gli ultimi progetti della duchessa. E ha un'opinione piuttosto chiara sulle idee dell'ex attrice: se non la smette con la sua «disordinata strategia di marchio», rischia di apparire disperata, si legge su Gala.

Altri passi falsi in arrivo

Il lancio del brand di lusso è stato solo l'inizio. Secondo alcune indiscrezioni, la 42enne sta progettando di vendere dei biscotti per cani e un vino rosé.

Cornelius non pensa che questa sia una buona strategia, anzi: «È chiaro che la duchessa è entusiasta delle sue nuove imprese, ma è caduta vittima dell'errore comune di annunciare le cose troppo presto e senza una call to action».

Secondo l'esperta anche il nuovo show culinario di Netflix non è sotto una buona stella. I fan ora sanno del nuovo format, ma non ha né un nome né un trailer: «Non c'è letteralmente nulla che incuriosisca le persone», spiega Cornelius.

E aggiunge: «Nel momento in cui viene presentato in anteprima, molte persone hanno già spento o si sono dimenticate del lancio o non sono più così eccitate perché l'anticipazione non c'era ancora».

«Un errore costoso»

La specialista critica anche l'approccio scoordinato di Meghan al suo lussuoso marchio: «Si è data una grossa zappa sui piedi regalando i suoi ultimi prodotti prima ancora che il brand fosse sul mercato».

American Riviera Orchard esiste già sui social media, ma sui suoi canali si fa ben poco. Finora tra i post compare solo il logo ornato.

Questa inattività su Instagram e simili non crea alcun incentivo: «Questo le ha probabilmente fatto perdere molti potenziali follower e clienti, un errore davvero costoso».