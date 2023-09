Harry si ribella, ma per l’esperta non è consapevole della portata delle sue azioni

Secondo un'esperta, il principe Harry ha agito prematuramente uscendo dalla casa reale e con la divulgazione dei segreti di famiglia. KEYSTONE

L'intervista a Oprah, il suo libro di memorie, il documentario di Netflix: il principe Harry non era abbastanza consapevole delle conseguenze delle sue azioni, sostiene un'esperta reale. Gli manca l'acume intellettuale per questo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry non era consapevole della portata del discorso critico portato avanti contro la sua famiglia.

Secondo un'esperta della società nobile, a Harry manca l’acume intellettuale per capirlo.

L'esperta ritiene che il principe avrebbe dovuto prendere le cose con più calma e con maggiore consapevolezza. E ha compassione per Harry, che nella famiglia reale ci è nato. Mostra di più

Al principe Harry piace scagliarsi contro la famiglia reale. E ultimamente lo sta facendo spesso. Con le sue dichiarazioni esplosive in una conversazione con l'icona televisiva Oprah Winfrey, nel suo libro di memorie «Spare - Il minore» e con la sua serie Netflix «Harry & Meghan». Con le sue feroci accuse, ha scatenato un terremoto dopo l'altro a Palazzo.

Tuttavia, un'esperta sostiene che non è pienamente consapevole del danno irreparabile ed enorme che ha causato. «Non credo che avesse l'acutezza intellettuale per capire cosa stava cercando di ottenere». È quanto afferma l'autrice e storica Tessa Dunlop nel nuovo podcast «To Di For Daily», come scrive il quotidiano «Nau.ch».

Il sottotesto storico non è conosciuto

Al duca di Sussex sarebbe mancata la conoscenza della storia per comprendere l’impatto che il suo distacco come membro senior della famiglia reale avrebbe avuto sul suo status e sulla sua storia personale.

Dulop avrebbe consigliato a Harry di rallentare le cose. Ma lei può comprendere perché si è comportato così: «Il ragazzo impetuoso, il fratello rivale, l'uomo ferito hanno voluto sferrare qualche facile colpo».

Colpi che si sono rivelati grandi passi falsi. La svendita dei segreti di famiglia è stata molto redditizia, ma complessa. «Ma non credo che avrebbe mai potuto immaginare le difficoltà», sostiene Dulop.

L'esperta dice che come nobile sei più della somma delle tue parti. E con Megxit la situazione è cambiata per Harry, che è diventato inferiore alla somma delle sue parti. Dulop sa che questo è molto doloroso per lui: «È una realtà che ora lo raggiungerà».

Ha sempre provato una grande compassione per il principe ribelle, ha continuato Dulop: «Perché ci è nato».