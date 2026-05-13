Levante

Prima del live sold out a Venaria, l'artista ha incontrato i piccoli pazienti oncologici.

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Levante ha portato musica e parole nel reparto oncologico pediatrico del Regina Margherita.

La cantautrice siciliana ha visitato il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale infantile di Torino poche ore prima del concerto previsto a Venaria Reale, incontrando bambini ricoverati, famiglie e personale sanitario in un pomeriggio organizzato da U.G.I., l'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

Ad accoglierla anche il direttore generale Adriano Leli e la responsabile della struttura Franca Fagioli.

La voce di «Alfonso», chitarra alla mano, ha cantato insieme ai piccoli pazienti trasformando la sala giochi del reparto in un live acustico improvvisato. Tra domande, sorrisi e racconti personali, l'artista ha condiviso parte della propria esperienza musicale trascorrendo diverse ore accanto ai bambini e alle loro famiglie.

«Sto ricevendo la cura più grande: le storie degli altri»

A restare impresse sono soprattutto le parole affidate ai social al termine della visita: «La convinzione d'essere lì per alleggerire chi ha bisogno di cure lascia il posto alla contentezza di star ricevendo la cura più grande: le storie degli altri».

Una riflessione che ha accompagnato i video e le immagini diffuse nelle ore successive dall'ospedale e dall'associazione torinese.

L'iniziativa rientra nelle attività promosse da U.G.I. all'interno del Regina Margherita e arriva nel pieno di «Dell'Amore – Club Tour 2026». Dopo l'incontro nel reparto pediatrico, Levante è salita sul palco della Reggia di Venaria per la tappa torinese del tour.