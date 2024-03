Levante

Il concerto della cantante a Firenze, originariamente programmato per la serata di lunedì 18 marzo, è stato posticipato.

Levante sta vivendo un doloroso lutto a causa della scomparsa di un collaboratore. Per questo ha deciso di posticipare il concerto di Firenze che doveva andare in scena ieri sera, lunedì 18 marzo, come annunciato attraverso una commovente storia sul suo Instagram ieri mattina.

Previsto al Teatro Verdi, l'evento faceva parte del tour Opera Futura Live nei Teatri dell'artista siciliana. La nuova data per il concerto è stata fissata per sabato 27 aprile.

Nella sua storia su Instagram, Levante ha condiviso un messaggio su uno sfondo nero. «Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze. Vi chiedo perdono, non posso salire sul palco oggi. Non davanti a questo dolore che la mia famiglia d'arte sta sentendo. Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio. Se n'è andato un grandissimo professionista, persona dal cuore grande. Ci mancherà per sempre».

Vivo Concerti, l'organizzatore dell'evento, ha manifestato solidarietà verso Levante con una dichiarazione su Instagram, indicando che la data del concerto è stata rinviata al 27 aprile 2024 a causa della perdita improvvisa di un elemento chiave del personale tecnico.

Covermedia