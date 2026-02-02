Weekend segreto in Inghilterra per Lewis Hamilton e Kim Kardashian, scatta il gossip

Kim Kardashian

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 e la star americana dei reality avrebbero trascorso insieme una fuga romantica lontano dai riflettori. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati.

Secondo la stampa britannica, Lewis Hamilton sta frequentando Kim Kardashian. A far esplodere il gossip è stato il tabloid «The Sun», che parla di un weekend trascorso insieme nella quiete della campagna inglese.

La star dei reality e imprenditrice, madre di quattro figli, sarebbe volata da Los Angeles a bordo del suo jet privato, atterrando sabato pomeriggio all'Oxford Airport. Da lì, un breve tragitto in auto fino all'esclusivo Estelle Manor, raffinato resort immerso nei Cotswolds.

Circa un'ora dopo, Hamilton – oggi pilota della scuderia Ferrari – sarebbe arrivato in elicottero, partito dal Battersea Heliport. Secondo la ricostruzione, la serata sarebbe proseguita con una cena intima e un massaggio di coppia, in un clima di assoluta riservatezza.

Nessuna traccia sui social

Nessuna traccia social della fuga romantica: nessuna foto, nessuna storia, nessun dettaglio condiviso. Un silenzio insolito per due figure abituate a vivere sotto i riflettori. Il giorno seguente, Hamilton è stato avvistato mentre utilizzava la palestra della struttura e passeggiava nei giardini della tenuta con una tuta grigia oversize e cappuccio calato. La coppia avrebbe lasciato l'hotel insieme intorno alle 11 del mattino.

Hamilton e Kardashian si conoscono da anni e il campione britannico era noto per la sua amicizia con l'ex marito di lei, il rapper Kanye West. Finora, però, non erano mai stati collegati sentimentalmente.

Al momento non sono arrivate conferme né smentite dai diretti interessati. Ma tra jet privati, elicotteri e resort blindati, il gossip corre veloce.