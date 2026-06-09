Lewis Hamilton Covermedia

Al GP di Monaco la star americana entra ufficialmente nel paddock Ferrari: baci, champagne e prime parole pubbliche del campione sulla nuova coppia.

Covermedia Covermedia

Lewis Hamilton sceglie Monaco per confermare ciò che il gossip inseguiva da mesi.

Dopo il secondo posto nel Gran Premio del Principato, il pilota Ferrari ha ringraziato Kim Kardashian per la presenza nel box e per il sostegno ricevuto durante il weekend di gara.

«È incredibile averla qui questo fine settimana e avere il suo supporto», ha dichiarato il sette volte campione del mondo. «È bellissimo avere accanto persone che ti sostengono. Lei lo fa per me ogni giorno».

Le dichiarazioni sono arrivate domenica, subito dopo la gara del Principato, conclusa con il secondo posto del britannico alle spalle di Kimi Antonelli. Intervistato dai media presenti nel paddock, il sette volte campione del mondo ha scelto di dedicare alcune parole alla fondatrice di SKIMS, presente nel box Ferrari per sostenerlo.

La presenza della star televisiva sugli spalti di Monaco ha attirato l'attenzione di fotografi e appassionati. Per la prima volta la Kardashian ha seguito pubblicamente il compagno durante un appuntamento del Mondiale di Formula 1, accompagnandolo nel paddock e partecipando ai festeggiamenti successivi alla gara.

Tra le immagini più condivise del weekend ci sono quelle della celebrazione sul podio. Durante il tradizionale brindisi con lo champagne, il pilota ha scherzosamente spruzzato il gruppo dei suoi sostenitori, costringendo la quarantaquattrenne a scansarsi per evitare di rovinare capelli e abito. Poco dopo, i due sono stati fotografati mentre si abbracciavano e si scambiavano un bacio.

La relazione tra Hamilton e la Kardashian era stata oggetto di indiscrezioni fin dall'inizio dell'anno. La scorsa settimana la coppia aveva già compiuto un passo importante rendendo ufficiale il legame sui social network. Le dichiarazioni rilasciate a Monaco rappresentano però la prima conferma pubblica arrivata direttamente dal campione britannico.