  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fra baci e champagne Lewis Hamilton rompe il silenzio su Kim Kardashian: «È incredibile avere il suo supporto»

Covermedia

9.6.2026 - 09:30

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Covermedia

Al GP di Monaco la star americana entra ufficialmente nel paddock Ferrari: baci, champagne e prime parole pubbliche del campione sulla nuova coppia.

Covermedia

09.06.2026, 09:30

09.06.2026, 09:40

Lewis Hamilton sceglie Monaco per confermare ciò che il gossip inseguiva da mesi.

Dopo il secondo posto nel Gran Premio del Principato, il pilota Ferrari ha ringraziato Kim Kardashian per la presenza nel box e per il sostegno ricevuto durante il weekend di gara.

«È incredibile averla qui questo fine settimana e avere il suo supporto», ha dichiarato il sette volte campione del mondo. «È bellissimo avere accanto persone che ti sostengono. Lei lo fa per me ogni giorno».

Le dichiarazioni sono arrivate domenica, subito dopo la gara del Principato, conclusa con il secondo posto del britannico alle spalle di Kimi Antonelli. Intervistato dai media presenti nel paddock, il sette volte campione del mondo ha scelto di dedicare alcune parole alla fondatrice di SKIMS, presente nel box Ferrari per sostenerlo.

La presenza della star televisiva sugli spalti di Monaco ha attirato l'attenzione di fotografi e appassionati. Per la prima volta la Kardashian ha seguito pubblicamente il compagno durante un appuntamento del Mondiale di Formula 1, accompagnandolo nel paddock e partecipando ai festeggiamenti successivi alla gara.

Tra le immagini più condivise del weekend ci sono quelle della celebrazione sul podio. Durante il tradizionale brindisi con lo champagne, il pilota ha scherzosamente spruzzato il gruppo dei suoi sostenitori, costringendo la quarantaquattrenne a scansarsi per evitare di rovinare capelli e abito. Poco dopo, i due sono stati fotografati mentre si abbracciavano e si scambiavano un bacio.

La relazione tra Hamilton e la Kardashian era stata oggetto di indiscrezioni fin dall'inizio dell'anno. La scorsa settimana la coppia aveva già compiuto un passo importante rendendo ufficiale il legame sui social network. Le dichiarazioni rilasciate a Monaco rappresentano però la prima conferma pubblica arrivata direttamente dal campione britannico.

I più letti

Ecco come e perché Trump blocca i rimborsi dei 166 miliardi di dollari guadagnati coi dazi illegali
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Nuova truffa nelle bucalettere: falsi avvisi della Posta per rubare dati bancari
Il grande dibattito sul nucleare, che quasi nessuno ha ascoltato. Ecco cosa è successo e perché
Nico Elvedi s'è sposato prima del Mondiale: «Ma non c'è stata la luna di miele». Ecco perché

Altre notizie

Accuse di stupro e violenze sessuali. Prorogato di 24 ore lo stato di fermo del cantante Patrick Bruel

Accuse di stupro e violenze sessualiProrogato di 24 ore lo stato di fermo del cantante Patrick Bruel

Riconoscimento. Locarno Film Festival: a «Joni» Sighvatsson il Rezzonico Award

RiconoscimentoLocarno Film Festival: a «Joni» Sighvatsson il Rezzonico Award

«Storia della mia famiglia». Massimiliano Caiazzo: «Interpretare Pino Daniele è stata l'esperienza più difficile della mia vita»

«Storia della mia famiglia»Massimiliano Caiazzo: «Interpretare Pino Daniele è stata l'esperienza più difficile della mia vita»