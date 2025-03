Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton è fermamente convinto di avere ancora tutte le possibilità di vincere altri titoli all'età di 40 anni. Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Lewis Hamilton è il pilota di Formula 1 di maggior successo. Il britannico è disposto a subordinare tutto al successo sportivo. Per poter lottare per altri titoli mondiali a 40 anni, rinuncia persino a una relazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Lewis Hamilton vuole essere protagonista anche nella prossima stagione di Formula 1.

Il 40enne, che da quest'anno guiderà per la Ferrari, lo dice chiaramente in un'intervista alla rivista «Time».

Per poter lottare in futuro per i titoli mondiali, il britannico sta facendo sacrifici anche nella vita privata: «Non ho moglie né figli». Mostra di più

«Mi concentro solo su una cosa: vincere. È la mia priorità numero uno».

Lewis Hamilton vuole essere protagonista ancora una volta nella prossima stagione. Il 40enne britannico lo dice chiaramente in un'intervista alla rivista statunitense «Time».

La notizia del passaggio di Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari per la stagione 2025 ha portato il mondo dei motori a una breve battuta d'arresto lo scorso anno.

Hamilton vuole guidare la Ferrari verso nuovi titoli mondiali

Hamilton, subentrato a Michael Schumacher alle Frecce d'Argento il 1° gennaio 2013, vuole portare la Scuderia a nuova gloria e a nuovi titoli mondiali, proprio come l'Asso tedesco.

In termini di titoli mondiali, Hamilton e Schumacher sono oggi sullo stesso piano. Entrambi hanno vinto il campionato di Formula 1 sette volte.

In termini di piazzamenti sul podio il britannico si è però lasciato alle spalle il tedesco qualche tempo fa - o per dirla in cifre: 197 per Hamilton, 155 per Schumacher.

È quindi ancora più comprensibile che il 40enne voglia superare il germanico in termini di titoli mondiali nel prossimo futuro.

«Sono l'unico nero. Ne ho passate tante»

«Sono il primo e unico pilota nero che abbia mai praticato questo sport. Sono costruito in modo diverso. Ne ho passate tante. Ho percorso la mia strada», ha dichiarato Hamilton al «Time».

Questo è uno dei motivi per cui non può essere paragonato a nessun altro pilota di Formula 1 40enne del passato o del presente: «Perché non sono affatto come me».

Hamilton si paragona a LeBron James

Hamilton è fermamente convinto di avere ancora tutte le possibilità di vincere altri titoli mondiali all'età di 40 anni.

Si riferisce ad atleti come il giocatore di football americano Tom Brady e il cestista LeBron James, che sono stati ancora in grado di celebrare grandi successi sportivi a più di 40 anni.

Il britannico dice di essere ancora «affamato e determinato». Ed è assolutamente disposto a continuare a subordinare tutto a un possibile successo sportivo.

Hamilton, che è stato insieme alla cantante delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger dal 2007 al 2015, sta facendo sacrifici anche nella vita privata per poter lottare per altri titoli mondiali a 40 anni: «Non ho moglie né figli».