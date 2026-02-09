Lewis Pullman

L'attore di «Top Gun: Maverick» parla apertamente della convivenza con il disturbo ossessivo-compulsivo, diagnosticato in adolescenza: un racconto intimo e lucido, tra consapevolezza e gestione quotidiana.

Covermedia Covermedia

Lewis Pullman rompe il silenzio su una parte profondamente personale della sua vita.

In una recente intervista a «British GQ», l'attore ha raccontato la sua esperienza con il disturbo ossessivo-compulsivo, spiegando che i primi segnali sono comparsi quando aveva circa 12 anni.

La star di «Top Gun: Maverick» racconta che furono gli insegnanti ad allarmarsi per un comportamento ripetitivo: sputava continuamente in cestini o fazzoletti.

Un gesto che, per lui, aveva una logica tanto ferrea quanto angosciante, legata alla convinzione che la sua saliva contenesse «pensieri cattivi» e che, se non se ne fosse liberato, qualcosa di terribile sarebbe potuto accadere alle persone che amava.

Con il tempo la situazione è migliorata, ma l'attore non nasconde che il disturbo fa ancora parte della sua quotidianità. «Dicono che non te ne liberi mai del tutto, diventi solo più bravo a gestirlo», ha raccontato il protagonista di «Thunderbolts».

«C'è questa vocina che...»

«C'è questa vocina che pensi ti stia aiutando. In realtà deve andare via, ma non vuoi che se ne vada, perché ti dice: "Non puoi sopravvivere senza di me"».

Nel corso dell'intervista, Pullman descrive anche una delle sue compulsioni, quasi invisibile agli occhi degli altri. «Ho fatto probabilmente qualcosa cento volte che tu non hai notato», ha detto, spiegando che mentre parlava continuava a guardare alla destra di un pilastro nel suo campo visivo, deglutire, e poi spostare lo sguardo a sinistra. Un rituale silenzioso, ma carico di significato.

Il disturbo ossessivo-compulsivo è classificato nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), noto come DSM, e rientra tra le condizioni croniche che possono essere gestite con un percorso terapeutico adeguato.

Pullman, oggi 33 anni, ne parla senza filtri, contribuendo a normalizzare una conversazione ancora troppo spesso evitata.