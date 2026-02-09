  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Confessioni Lewis Pullman racconta il disturbo ossessivo-compulsivo: «Non te ne liberi mai davvero»

Covermedia

9.2.2026 - 13:00

Lewis Pullman
Lewis Pullman

L'attore di «Top Gun: Maverick» parla apertamente della convivenza con il disturbo ossessivo-compulsivo, diagnosticato in adolescenza: un racconto intimo e lucido, tra consapevolezza e gestione quotidiana.

Covermedia

09.02.2026, 13:00

09.02.2026, 13:10

Lewis Pullman rompe il silenzio su una parte profondamente personale della sua vita.

In una recente intervista a «British GQ», l'attore ha raccontato la sua esperienza con il disturbo ossessivo-compulsivo, spiegando che i primi segnali sono comparsi quando aveva circa 12 anni. 

La star di «Top Gun: Maverick» racconta che furono gli insegnanti ad allarmarsi per un comportamento ripetitivo: sputava continuamente in cestini o fazzoletti.

Un gesto che, per lui, aveva una logica tanto ferrea quanto angosciante, legata alla convinzione che la sua saliva contenesse «pensieri cattivi» e che, se non se ne fosse liberato, qualcosa di terribile sarebbe potuto accadere alle persone che amava.

Con il tempo la situazione è migliorata, ma l'attore non nasconde che il disturbo fa ancora parte della sua quotidianità. «Dicono che non te ne liberi mai del tutto, diventi solo più bravo a gestirlo», ha raccontato il protagonista di «Thunderbolts».

«C'è questa vocina che...»

«C'è questa vocina che pensi ti stia aiutando. In realtà deve andare via, ma non vuoi che se ne vada, perché ti dice: "Non puoi sopravvivere senza di me"».

Nel corso dell'intervista, Pullman descrive anche una delle sue compulsioni, quasi invisibile agli occhi degli altri. «Ho fatto probabilmente qualcosa cento volte che tu non hai notato», ha detto, spiegando che mentre parlava continuava a guardare alla destra di un pilastro nel suo campo visivo, deglutire, e poi spostare lo sguardo a sinistra. Un rituale silenzioso, ma carico di significato.

Il disturbo ossessivo-compulsivo è classificato nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), noto come DSM, e rientra tra le condizioni croniche che possono essere gestite con un percorso terapeutico adeguato.

Pullman, oggi 33 anni, ne parla senza filtri, contribuendo a normalizzare una conversazione ancora troppo spesso evitata.

I più letti

Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Doppietta svizzera nella combinata! Von Allmen e Nef conquistano l'oro, Meillard e Odermatt l'argento
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»
L'audizione del ministro di Trump sfugge di mano: «Non faccia il tirapiedi, lavora per il popolo»

Altre notizie

Fiction RAI. Giulio Scarpati in «Cuori» 3: una sfida narrativa tutta nuova

Fiction RAIGiulio Scarpati in «Cuori» 3: una sfida narrativa tutta nuova

Musica o politica?. Pucci si ritira da Sanremo: «Non odio nessuno». Meloni critica la «deriva illiberale» della sinistra

Musica o politica?Pucci si ritira da Sanremo: «Non odio nessuno». Meloni critica la «deriva illiberale» della sinistra

Serie TV. Francesca Chillemi in, Can Yaman out per la terza stagione di «Viola come il mare»

Serie TVFrancesca Chillemi in, Can Yaman out per la terza stagione di «Viola come il mare»