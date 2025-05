«Thunderbolts» ha avuto diverse difficoltà. Covermedia

L'attore di «Top Gun: Maverick» debutta nei panni di Sentry in «Thunderbolts» e racconta le (molto umane) difficoltà da supereroe Marvel.

Covermedia Covermedia

Dimenticate le acrobazie in volo e i pettorali scolpiti: essere un supereroe Marvel richiede anche un addestramento... alla resistenza della vescica.

Lo sa bene Lewis Pullman, figlio d'arte (suo padre è l'attore Bill Pullman), che ha appena debuttato nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Bob/Sentry in «Thunderbolts».

Intervistato da Esquire, il 32enne rivela un dettaglio decisamente poco glamour del suo costume aderente:

«Nessuno parla mai dell'addestramento al controllo della vescica che serve per indossare uno di questi costumi. Dovevo smettere di bere tre ore prima di entrarci. Impari davvero a calcolare quanto tempo ti manca prima di farti la pipì addosso da adulto».

Il motivo? Entrare e uscire dal costume pare sia un'impresa epica, che richiede borotalco, un assistente e una buona dose di umorismo. «Ci volevano 20-30 minuti per metterlo o toglierlo», ha raccontato Lewis. «Poi io e il mio amico Ryan Dempsey, che si occupava di infilarmi e sfilarmi da quella specie di preservativo umano ogni giorno, abbiamo ridotto il tempo a 10 minuti. Mettevamo i Creed a tutto volume e ci divertivamo».

Il reparto costumi aveva anche pensato di aiutarlo, inserendo una cerniera nello scomodo super-suit, ma il regista Jake Schreier ha bocciato l'idea: «Diceva che sembrava strano. E aveva ragione. Non avevo argomenti per controbattere».

Nel cast del film anche Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell e Hannah John-Kamen. «Thunderbolts» è ora nelle sale, ma per rivedere Pullman in calzamaglia dorata bisognerà aspettare il 2026, quando tornerà nei panni di Sentry in «Avengers: Doomsday», attualmente in lavorazione.