Martina Margaret Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, racconta la sua versione sulla fine della loro relazione, svelando dettagli inaspettati nel suo nuovo libro.

Hai fretta? blue News riassume per te Martina Margaret Maggiore ha raccontato la sua relazione con Cesare Cremonini in un libro dal titolo «Ma che stupida ragazza».

La 28enne racconta di aver trovato diverse chat che l'ex fidanzato aveva con altre ragazze.

Confrontato, lui negò. «Avevo paura di perderlo».

Al Festival di Sanremo, nel 2022, riconobbe una delle ragazze delle chat in platea. «Lì ho detto basta».

Dopo due anni di terapia, viaggi e scrittura ha ora ritrovato sé stessa e considera Cremonini il suo «primo vero amore». Gli vuole bene, anche se ha sofferto molto.

Martina Margaret Maggiore ha deciso di raccontare la sua storia nel libro «Ma che stupida ragazza», pubblicato da Mursia. Il titolo si ispira alla canzone «Giovane stupida» che Cesare Cremonini le aveva dedicato nel 2019, quando erano ancora una coppia. In un'intervista a «Oggi», Martina rivela: «Ho trovato le chat, si scriveva con altre ragazze».

Come raccontato da «gossip.it», la relazione tra i due iniziò nel 2018, quando la oggi 28enne era ancora molto giovane. Inizialmente, sembrava un sogno, ma presto emersero verità scomode. «Mi sono annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero», confida la ragazza.

I due si conobbero a Bologna, in una palestra, e il primo contatto avvenne su Instagram. Dopo un primo appuntamento in pizzeria, la loro storia d'amore decollò. «Qualsiasi cosa facesse, mi portava con sé», racconta, sottolineando che non era attratta dalla fama di Cesare, ma dal modo in cui lui si prendeva cura di lei. «Per i primi due, tre anni, c’è stato un bell'equilibrio tra di noi».

Ma poi le cose cambiarono...

Tuttavia, le cose cambiarono. «Una mattina, ero sola in casa e ho sentito il suono delle notifiche dal suo studio. Ho controllato il suo computer, collegato a WhatsApp, e ho trovato chat con altre ragazze. È stato devastante, ma non dissi nulla per rispetto della sua privacy. Dopo mesi, l'ho affrontato».

L'artista negò tutto, dicendo che erano solo battute con amiche. Martina inizialmente gli credette, ma il dubbio rimase. «Ogni volta che prendeva il telefono, avevo paura che scrivesse alle altre», ammette. Dopo un anno, scoprì altre chat compromettenti. «Mi aveva mentito, ma avevo paura di perderlo. Quando mi disse che sarebbe stato a Sanremo nel 2022, mi tenni tutto dentro per sostenerlo».

Dopo il Festival però, la situazione peggiorò. «Scoprii che una delle altre era in platea. Quando l'ho affrontato, lui mi fece sentire in colpa. Avrei voluto salvare la relazione, ma lui era troppo impegnato per trovare tempo per me. Lì ho detto basta».

Martina si sentì persa. «Dopo un paio di mesi, lo vidi a Maratea, uno dei nostri posti del cuore, con un'altra. Ero annientata dal dolore».

Ci sono voluti due anni di terapia, viaggi e scrittura per ritrovare se stessa. Ora, ha imparato ad amarsi e, nonostante tutto, considera l'ex frontman dei Lunapop il suo «primo vero amore». Gli vuole bene, anche se ha sofferto molto.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.