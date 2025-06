L'ex di Cesare Cremonini va al suo concerto, ma scoppia in lacrime e se ne va

Cesare Cremonini sul palco a San Siro. Imago

Martina Maggiore, l'ex compagna di Cesare Cremonini, ha assistito al concerto del cantante a San Siro ma, sopraffatta dall'emozione, ha lasciato lo stadio in lacrime prima della fine.

Nicolò Forni fon

Seconda serata a San Siro per Cesare Cremonini e il suo tour Alaska Baby, accolto da un pubblico caloroso e da tanti volti noti. In platea, stando a «Fanpage», oltre all'amico di sempre Valentino Rossi e a Chiara Ferragni, c'era anche Martina Margaret Maggiore, ex storica del cantante, la cui presenza non è certo passata inosservata.

Martina è la giovane donna a cui l'artista aveva dedicato la canzone «Giovane Stupida», mentre lei di recente ha pubblicato un libro autobiografico dal titolo «Ma che stupida Ragazza».

Tra le pagine racconta la loro relazione, iniziata nel 2018 e durata quattro anni e mezzo e senza risparmiare accuse al cantautore, colpevole, a suo dire, di averle causato dolore.

«L'ho presa benissimo, non ho pianto mai»

È stata lei stessa a rivelare, tramite alcune storie su Instagram, di essere tra il pubblico del concerto. Prima una foto del palco, accompagnata da un cuore rosso e una farfalla azzurra, poi un video che la mostra visibilmente commossa, con le lacrime sul viso.

Ironica, ha commentato: «L'ho presa benissimo, non ho pianto mai», cercando di alleggerire la tensione con un sorriso.

Secondo quanto raccontato da Mauro Bianchi, amico della ragazza e presente con lei allo stadio, citato da «Fanpage», Martina avrebbe lasciato il concerto prima della metà. L'emozione era troppo intensa e assistere allo spettacolo dell'ex le è risultato insostenibile.