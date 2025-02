Un ex maggiordomo ha descritto il principe Harry come «difficile da trattare». KEYSTONE

Un ex maggiordomo reale racconta le sue esperienze con il principe Harry. Lo descrive come una persona «difficile da trattare».

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex maggiordomo Paul Burrell descrive il principe Harry come «difficile» da trattare e conferma le critiche di un nuovo articolo sul reale.

Burrell e Harry hanno un passato difficile, con il principe che lo ha accusato di aver sfruttato l'eredità della principessa Diana a scopo di lucro.

L'ex impiegato reale ha anche parlato della vita di lusso del duca di Sussex e moglie negli Stati Uniti. Mostra di più

Un ex maggiordomo ha descritto il principe Harry come «difficile da trattare». Paul Burrell, che in passato ha lavorato come maggiordomo per la famiglia reale, ha commentato un articolo critico di Vanity Fair, affermando: «So in prima persona quanto Harry possa essere difficile».

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'ex impiegato ha aggiunto: «Penso che l'articolo sia piuttosto veritiero».

Il duca di Sussex lo aveva accusato di sfruttare l'eredità di sua madre, la defunta principessa Diana. Nelle sue memorie, «Spare - Il minore», Harry ha scritto: «Ha sfruttato la sua scomparsa per soldi. Mi ha fatto ribollire il sangue».

Burrell è stato il maggiordomo della principessa fino alla sua morte, avvenuta nel 1997, e spesso si definisce il suo «migliore amico».

Nel 2003 ha pubblicato il libro «A Royal Duty», che conteneva rivelazioni private e ha portato a una dichiarazione della famiglia reale che lo accusava di «freddo e aperto tradimento».

Negli anni l'ex dipendente della famiglia reale si è offerto di incontrare i principi per giustificare il suo libro e raccontare loro aspetti sconosciuti della vita della madre: «Sarei felice di dare loro la mia opinione».

«Harry e Meghan conducono una vita privilegiata»

Burrell ha anche parlato della nuova vita dei Sussex in California dopo aver lasciato i loro incarichi reali nel 2020. «Harry e Meghan conducono una vita molto privilegiata. Lui l'ha sempre avuta e sua moglie vi aspira da tempo. Ora condividono questo stile di vita».

Sebbene il Duca di Sussex, non sia più un membro effettivo della famiglia reale, continua a gestire l'organizzazione degli Invictus Games, che ha lanciato nel 2014 dopo la sua missione in Afghanistan.

La manifestazione offre a uomini e donne che prestano o hanno prestato servizio nelle forze armate l'opportunità di partecipare ad attività sportive e di promuovere il recupero e il futuro di coloro che sono rimasti feriti in un conflitto.

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.