Jennifer Lopez con l'ex marito Ojani Noa in una foto del 1997. KEYSTONE

L'ex marito di Jennifer Lopez, Ojani Noa, ha lanciato delle pesanti accuse di tradimento contro la popstar: «Il problema sei tu», ha scritto l'attore in un lungo post su Instagram. Questo dopo che la cantante ha dichiarato in un'intervista sui suoi ex: «Non sono capaci di amarmi».

Jennifer Lopez si trova nuovamente al centro delle polemiche, questa volta a causa delle accuse mosse dal suo ex marito, Ojani Noa.

Come scrive «Chi», l'attore e produttore ha dichiarato che la cantante lo avrebbe tradito durante il loro matrimonio: «Il problema non siamo noi. Non sono io. Il problema sei tu», ha scritto in un lungo sfogo su Instagram.

Noa, che è stato sposato con JLo dal 1997 al 1998, ha scritto: «Sei tu quella che non è riuscita a tenersela nei pantaloni. Sei stata amata diverse volte. Ti sei sposata quattro volte. E nel frattempo hai avuto innumerevoli relazioni. Hai avuto relazioni positive... Io, per esempio».

Dopo il matrimonio con Noa, la popstar ha sposato Cris Judd, Marc Anthony e Ben Affleck.

«Sono troppo buono per te»

Il produttore e personal trainer, 51 anni, ha anche ricordato i sacrifici fatti per amore dell'attrice: «Sono una persona straordinaria, amorevole, un essere umano fantastico. Onesto, fedele a te, non ti ho mai mentito, non mi sono mai comportato male, non ti ho mai tradita».

E ha aggiunto: «Sono stato buono con te. Sono troppo buono per te».

Noa ha accusato Lopez di aver scelto la fama e la fortuna invece del loro matrimonio e di averlo continuato a tradire: «Ecco perché ti ho lasciata, ecco perché ho divorziato da te. Dì la verità per una volta. Fai sapere alla gente che sei tu il problema. Dovresti vergognarti», ha spiegato.

«Non sono capaci di amarmi»

Le dichiarazioni dell'attore seguono di pochi giorni l'intervista della cantante a Howard Stern, in cui ha parlato delle sue difficoltà sentimentali con gli ex: «Quello che ho imparato non è che sono io a non essere amabile, ma che loro non ne sono capaci... Non ne hanno la stoffa», ha spiegato JLo.

«E mi hanno dato quello che avevano. Mi hanno dato tutto, ogni volta. Tutte le cose che avrei mai potuto desiderare. Le case, gli anelli, il matrimonio. Tutto. Ma…».

La popstar ha aggiunto che la consapevolezza acquisita nel tempo le ha permesso di apprezzare le persone importanti: «Che si tratti di mia madre, di mio padre, della mia vita, di come ho imparato ad amare, di come mi sono sentita trascurata, sapere chi sono e semplicemente apprezzare davvero quella persona».