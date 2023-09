L'ex moglie svizzera di Phil Collins distrugge una villa di lusso

Phil Collins con l'allora moglie Orianne agli inizi del 2000. IMAGO/ABACAPRESS

Dopo «la guerra dei Roses» con Phil Collins, l'ex moglie Orianne Cevey è ora in lotta anche contro il terzo marito. La donna svizzera avrebbe distrutto la casa che condividevano e venduto gli oggetti di valore dell'ex partner.

L'ex moglie del musicista dei Genesis Phil Collins voleva vendere la sua proprietà durante il divorzio dal terzo marito.

La villa di Fort Lauderdale, in Florida, aveva un valore originario di circa 10 milioni di franchi svizzeri ma ora, a causa della devastazione lasciata da Orianne Cevey, vale «solo» 7,5 milioni di franchi svizzeri.

Il britannico «Daily Mail» fa riferimento a documenti giudiziari in suo possesso: degli escrementi di cane sarebbero stati sparsi nel soggiorno, la casa puzza di fumo di sigaretta, c'è un enorme buco nel soffitto per via di danni causati dall'acqua e ci sono rifiuti nel vialetto davanti alla villa.

In corso il procedimento contro la donna svizzera

La 49enne svizzera ha acquistato la casa insieme a Thomas Bates (34 anni). Lo aveva conosciuto tramite un sito web di escort.

Bates afferma che l'ormai ex moglie «ha deliberatamente distrutto la casa e l'ha lasciata deteriorare in questo stato triste».

Queste accuse contro la donna svizzera vengono ora alla luce dopo 21 mesi di guerra nel divorzio tra Cevey e Bates. Il loro matrimonio è durato solo 16 mesi.

Orianne Cevey è attualmente perseguita anche per la presunta vendita di oggetti di valore appartenenti a Thomas Bates, 180 in tutto, per un totale di quasi 250.000 franchi svizzeri.