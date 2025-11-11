L'ex re Juan Carlos parla alla cerimonia commemorativa dell'Epifania 2010. Dietro di lui ci sono (da sinistra a destra) l'allora principessa Letizia, l'allora principe ereditario Felipe e l'allora regina Sofía. Foto: Manuel H. De Leon/efe/epa/dpa

Da quando è fuggito in esilio, l'ex re di Spagna Juan Carlos vive in isolamento ad Abu Dhabi, senza ricevere visite dalla moglie Sofía. L'ex re in esilio torna a far parlare di sé con la sua biografia.

Nel suo libro «Réconciliation», racconta di essere triste per la distanza e accusa il figlio Felipe di impedire le visite della madre.

I rapporti tra Juan Carlos e Felipe restano tesi, mentre Sofía continua a rappresentare la corona accanto al figlio. Mostra di più

L'ex re Juan Carlos di Spagna vive in esilio ad Abu Dhabi dall'agosto 2020. Mentre l'87enne ha dovuto ritirarsi dalla scena pubblica dopo vari passi falsi, sua moglie, la regina Sofía, che vive ancora in Spagna, continua a viaggiare per conto della corona.

Tra l'ex coppia reale ci sono migliaia di chilometri. L'allontanamento e altri problemi relazionali non sono argomenti di cui un re in attività e gli ex monarchi discutono pubblicamente.

,Ma non è così per Juan Carlos, che ne ha parlato nella sua biografia intitolata «Réconciliation» («Rincociliazione»), scritto insieme all'autrice francese Laurence Debray.

Si sentono spesso al telefono

Secondo quanto riportato da «Le Monde» , Juan Carlos è particolarmente rattristato dalla grande distanza che lo separa dalla consorte. «Niente, potrà mai scalfire i miei profondi sentimenti per mia moglie Sofía, la mia regina» rivela l'ex re nel libro.

Ciò che più addolora l'ex re, però, è il fatto che Sofía non sia mai andata a trovarlo ad Abu Dhabi in tutti questi anni.

Nella sua biografia, Juan Carlos afferma di conoscere il motivo della mancanza di visite della moglie. È colpa, secondo lui, del figlio Felipe, l'attuale re di Spagna. «Credo che non voglia turbarlo, dato che con lui ha sempre avuto un rapporto molto stretto», ipotizza l'ex monarca.

Nonostante questo, dice di essere ancora oggi è in contatto con la consorte, e che si sentono regolarmente al telefono.

Clima teso fra padre e figlio

Una visita di Sofía ad Abu Dhabi resta improbabile, stando a quanto trapela dagli ambienti reali. I contatti con il figlio sono ancora troppo stretti.

Peraltro, l'ex regina 87enne dovrebbe apparire regolarmente al fianco del figlio in occasione di eventi pubblici. Nel frattempo, secondo gli addetti ai lavori, la relazione tra Juan Carlos e Felipe è ancora considerata complicata e tesa.

L'attuale re di Spagna ha preso chiaramente le distanze dall'ex monarca dopo i vari scandali che l'hanno coinvolto.

Per evitare ulteriori danni all'immagine della casa reale e della famiglia reale, Juan Carlos ha deciso di vivere all'estero, e nell'estate del 2020 ha lasciato segretamente il Paese di cui è stato monarca dal 1975 al 2014.