  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ha scritto una biografia L'ex re spagnolo Juan Carlos rompe il suo silenzio dall'esilio: «Mi manca mia moglie»

Bruno Bötschi

11.11.2025

L'ex re Juan Carlos parla alla cerimonia commemorativa dell'Epifania 2010. Dietro di lui ci sono (da sinistra a destra) l'allora principessa Letizia, l'allora principe ereditario Felipe e l'allora regina Sofía.
L'ex re Juan Carlos parla alla cerimonia commemorativa dell'Epifania 2010. Dietro di lui ci sono (da sinistra a destra) l'allora principessa Letizia, l'allora principe ereditario Felipe e l'allora regina Sofía.
Foto: Manuel H. De Leon/efe/epa/dpa

Da quando è fuggito in esilio, l'ex re di Spagna Juan Carlos vive in isolamento ad Abu Dhabi, senza ricevere visite dalla moglie Sofía. L'ex re in esilio torna a far parlare di sé con la sua biografia.

Bruno Bötschi

11.11.2025, 07:35

11.11.2025, 07:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L’ex re di Spagna Juan Carlos vive in esilio ad Abu Dhabi dal 2020, lontano dalla moglie Sofía che è rimasta in Spagna.
  • Nel suo libro «Réconciliation», racconta di essere triste per la distanza e accusa il figlio Felipe di impedire le visite della madre.
  • I rapporti tra Juan Carlos e Felipe restano tesi, mentre Sofía continua a rappresentare la corona accanto al figlio.
Mostra di più

L'ex re Juan Carlos di Spagna vive in esilio ad Abu Dhabi dall'agosto 2020. Mentre l'87enne ha dovuto ritirarsi dalla scena pubblica dopo vari passi falsi, sua moglie, la regina Sofía, che vive ancora in Spagna, continua a viaggiare per conto della corona.

Tra l'ex coppia reale ci sono migliaia di chilometri. L'allontanamento e altri problemi relazionali non sono argomenti di cui un re in attività e gli ex monarchi discutono pubblicamente.

,Ma non è così per Juan Carlos, che ne ha parlato nella sua biografia intitolata «Réconciliation» («Rincociliazione»), scritto insieme all'autrice francese Laurence Debray.

Si sentono spesso al telefono

Secondo quanto riportato da «Le Monde» , Juan Carlos è particolarmente rattristato dalla grande distanza che lo separa dalla consorte. «Niente, potrà mai scalfire i miei profondi sentimenti per mia moglie Sofía, la mia regina» rivela l'ex re nel libro. 

Ciò che più addolora l'ex re, però, è il fatto che Sofía non sia mai andata a trovarlo ad Abu Dhabi in tutti questi anni.

Famiglia reale. Juan Carlos di Spagna ha una figlia segreta? L'ex re: «Non è vero»

Famiglia realeJuan Carlos di Spagna ha una figlia segreta? L'ex re: «Non è vero»

Nella sua biografia, Juan Carlos afferma di conoscere il motivo della mancanza di visite della moglie. È colpa, secondo lui, del figlio Felipe, l'attuale re di Spagna. «Credo che non voglia turbarlo, dato che con lui ha sempre avuto un rapporto molto stretto», ipotizza l'ex monarca.

Nonostante questo, dice di essere ancora oggi è in contatto con la consorte, e che si sentono regolarmente al telefono.

Clima teso fra padre e figlio

Una visita di Sofía ad Abu Dhabi resta improbabile, stando a quanto trapela dagli ambienti reali. I contatti con il figlio sono ancora troppo stretti.

Peraltro, l'ex regina 87enne dovrebbe apparire regolarmente al fianco del figlio in occasione di eventi pubblici. Nel frattempo, secondo gli addetti ai lavori, la relazione tra Juan Carlos e Felipe è ancora considerata complicata e tesa.

L'attuale re di Spagna ha preso chiaramente le distanze dall'ex monarca dopo i vari scandali che l'hanno coinvolto.

Per evitare ulteriori danni all'immagine della casa reale e della famiglia reale, Juan Carlos ha deciso di vivere all'estero, e nell'estate del 2020 ha lasciato segretamente il Paese di cui è stato monarca dal 1975 al 2014.

Indagini per frode. L'annuncio di re Juan Carlos: «Lascio la Spagna»

Indagini per frodeL'annuncio di re Juan Carlos: «Lascio la Spagna»

I più letti

Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
Un'ape entra nel suo veicolo, adesso deve pagare 1'700 franchi
È morta, a soli 21 anni, la portiera emergente statunitense Mia Hamant
«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv

Altre notizie

Germania. Arrestato un uomo a Dortmund: voleva uccidere Merkel e Scholz

GermaniaArrestato un uomo a Dortmund: voleva uccidere Merkel e Scholz

Guerra in Ucraina. Mosca: «Kiev voleva dirottare un Mig per un falso attacco alla NATO»

Guerra in UcrainaMosca: «Kiev voleva dirottare un Mig per un falso attacco alla NATO»

Pakistan. Auto esplode fuori dal tribunale distrettuale di Islamabad, almeno 5 morti

PakistanAuto esplode fuori dal tribunale distrettuale di Islamabad, almeno 5 morti