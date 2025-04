Licia Colò presenta per la prima volta al pubblico sua figlia Liala

Mamma per amore, non per destino. Licia Colò si apre in TV e racconta la nascita di un legame unico, costruito tra viaggi, libertà e una scelta di vita inaspettata.

Covermedia Covermedia

Ospite a «Verissimo», Licia Colò ha presentato per la prima volta al pubblico sua figlia Liala, nata nel 2005 dal matrimonio con Alessandro Antonino, terminato nel 2023.

L'incontro televisivo è stato l'occasione per raccontare una maternità arrivata in modo inaspettato e fortemente voluta, oltre a un legame madre-figlia profondo e autentico.

Colò, oggi 62enne, è diventata madre all'età di 42 anni. Ha spiegato di non aver mai desiderato figli prima di conoscere Alessandro, e di aver poi provato per la prima volta un desiderio profondo e consapevole: «Non avevo mai desiderato dei figli, e di questo ringrazio Alessandro, perché grazie a lui ho voluto Liala con tutto il cuore».

Una maternità che definisce come il risultato di un amore travolgente, capace di trasformare completamente le sue priorità: «Le dico sempre che lei è il frutto dell'amore più bello del mondo. Perché quando una donna, che non aveva mai pensato di diventare madre, incontra l'amore e desidera un figlio con tutta sé stessa... quello è amore vero».

La decisione del nome

Anche il nome Liala è frutto di un gesto d'amore: un acronimo costruito con le prime lettere di Licia e Alessandro, a cui si aggiunge una «A» finale ispirata alla parola inglese «always» (sempre), a simboleggiare un legame che va oltre il tempo e le circostanze.

Del carattere della figlia, Licia racconta con orgoglio la sua autonomia: «Liala è molto indipendente, ma questo mi rende felice. Penso che una madre abbia davvero fatto centro quando il proprio figlio è capace di spiccare il volo con le sue ali».

Una libertà che Liala ha coltivato anche nella sua passione per i viaggi, ereditata dalla madre. «Da bambina viaggiavo sempre con lei, ora amo partire da sola», ha raccontato, rivelando una crescita personale fatta di curiosità e scoperta.

Nel corso dell'intervista, Colò ha mostrato il volto più intimo della sua vita, lontano dalle telecamere e dai documentari. Un ritratto sincero di una donna che ha trovato nella maternità non un dovere, ma una scelta rivoluzionaria.