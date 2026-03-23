Noel (tutto a sinistra e Liam Gallagher (tutto a destra) alla finale della Carabao Cup tra Arsenal e Manchester City a Wembley. IMAGO/Paul Marriott

I fratelli Noel e Liam Gallagher di nuovo insieme per il trionfo del Manchester City in Carabao Cup. Prima apparizione pubblica dopo il tour reunion degli Oasis.

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Liam e Noel Gallagher tornano insieme a Wembley, dove celebrano la vittoria del Manchester City nella finale di Carabao Cup contro l'Arsenal, battuto 2-0.

Sugli spalti, i due fratelli – da anni simbolo di tensioni e rotture – mettono da parte le rivalità e condividono l'esultanza per la squadra della loro città. Tifosi del City fin dagli anni Settanta, quando crescevano a Burnage, assistono insieme alla conquista dell'ottavo trofeo nella storia del club.

Le immagini fanno subito il giro dei social, ma il punto non è solo il calcio: è la prima volta che Liam e Noel si mostrano insieme dopo la data finale del tour reunion «Oasis Live '25», chiuso lo scorso novembre a San Paolo.

Un legame che va oltre il tifo

Per Noel Gallagher, il legame con il Manchester City va oltre il tifo. Il musicista ha collaborato alla creazione del font della maglia home 2024/2025, basato sulla sua calligrafia. Inoltre, ha firmato una collezione ispirata a «Definitely Maybe», album-manifesto degli Oasis del 1994.

Intanto cresce l'attesa per il documentario sul tour della reunion. Il produttore Steven Knight anticipa: «È fenomenale. Siamo arrivati a quattro ore, quindi dobbiamo ridurlo. Ma è un documentario con una trama, ha davvero una storia».

Anche Noel Gallagher resta cauto ma fiducioso: «Ho visto solo piccoli frammenti. Ma tutti dicono che è incredibile. Se catturerà anche solo il cinque per cento di quel tour, sarà straordinario».