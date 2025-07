Liam Gallagher prende in giro gli Oasis. Imago

Liam Gallagher risponde con ironia al video virale del tradimento avvenuto durante un concerto dei Coldplay, sottolineando che ai concerti degli Oasis non ci saranno telecamere indiscrete.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Liam Gallagher ha commentato con ironia il recente «scandalo» dei Coldplay, dove un presunto tradimento è stato ripreso durante un concerto, promettendo che a quelli degli Oasis non ci saranno telecamere invadenti.

Durante un'esibizione, Gallagher ha scherzato con il pubblico dicendo che non si interesserà delle relazioni personali dei fan.

Il commento di Gallagher è stato una risposta al video in cui il CEO di Astronomer, Andy Byron, e Kristin Cabot si scambiavano effusioni durante al concerto dei Coldplay, portando a imbarazzo e dimissioni di Byron. Mostra di più

Liam Gallagher ha recentemente commentato con ironia la situazione che ha coinvolto i Coldplay, dove un tradimento è stato catturato in diretta durante uno dei loro concerti.

Il frontman degli Oasis ha chiarito che durante il tour di reunion della band, i fan potranno vivere le loro storie personali senza il timore di essere giudicati o ripresi da telecamere invadenti.

Durante un'esibizione nel Regno Unito, Gallagher ha scherzato con il pubblico chiedendo: «Ci sono piccioncini tra voi?», aggiungendo poi che ai concerti della sua band non ci sarà spazio per telecamere ficcanaso come quelle dei Coldplay.

Ha rassicurato i presenti che né lui né suo fratello Noel si interesseranno delle relazioni personali dei fan: «A noi non importa con chi state passando il tempo, sono affari vostri».

Il retroscena del concerto dei Coldplay a Boston

La battuta di Gallagher è una risposta al video che ha mostrato il CEO di Astronomer, Andy Byron, e la sua responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, in atteggiamenti affettuosi durante un concerto dei Coldplay.

Il video, ripreso dalla kiss cam, ha causato imbarazzo ai due, portando Byron a dimettersi dopo un'indagine interna da parte del suo datore di lavoro.

Chris Martin, frontman dei Coldplay, si è detto dispiaciuto per l'accaduto, spiegando che non era sua intenzione esporre dettagli privati. Sul palco, prima di rendersi conto della situazione, aveva scherzato sulla coppia, ma successivamente ha espresso il desiderio di non aver causato problemi.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.