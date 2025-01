Liam Gallagher

Il cantante Liam Gallagher, di ritorno da una vacanza «alcolica», si sarebbe ripromesso di non bere in vista del tour degli Oasis.

Covermedia Covermedia

Si prevede un'estate in totale sobrietà per Liam Gallagher.

Come riporta il The Sun, il cantante ha giurato che non berrà un goccio d'alcol in vista del tour degli Oasis, in cui avverrà la reunion con il fratello Noel dopo 16 anni. Liam inoltre starebbe lavorando sodo per arrivare in forma alla storica serie di show.

Gallagher aveva in passato rivelato di non aver mai più consumato alcol prima dei concerti, dopo la sua esibizione a Wembley nel 2000 in stato di totale ubriachezza.

«Adesso ho finito»

Gallagher è recentemente tornato da una vacanza alcolica e ora ha in programma di isolarsi per i prossimi mesi per concentrarsi sul tour.

Su X, secondo il Sun, Liam ha scritto e poi cancellato: «Adesso ho finito. È il momento di entrare nella zona delle zone».

Il Live '25 Tour – che prevede 41 concerti – partirà dal Principality Stadium il 4 luglio, seguito da quattro show all'Heaton Park di Manchester e otto a Wembley. Al momento i Gallagher hanno confermato che non verranno aggiunte ulteriori date europee.

L'ultima esibizione degli Oasis risale all'agosto del 2009.