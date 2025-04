Liam Gallagher

Liza Ghorbani vuole un aumento per le spese riguardanti Gemma, 12 anni, nata da un breve flirt con il cantante degli Oasis, Liam Gallagher.

Liam Gallagher assume la legale delle star di Hollywood per il caso riguardante il mantenimento della figlia illegittima.

Judith Poller rappresenterà il rocker degli Oasis alle udienze in programma nelle prossime settimane a New York dopo le richieste di aumento degli alimenti da parte dell'ex amante, la giornalista Liza Ghorbani, per la loro figlia Gemma, 12 anni.

Ghorbani intervistò Gallagher nel 2010, e da quell'incontro nacque una relazione che portò alla nascita di Gemma nel 2013. Liam, che non ha mai incontrato Gemma, aveva raggiunto un accordo sul mantenimento un decennio fa, ma, come riportato dal Sun on Sunday, la donna vorrebbe un aumento.

Poller ha rappresentato in carriera star del cinema come Scarlett Johansson e Drew Barrymore.

Il caso di Ghorbani sarà ascoltato dal giudice Jeffrey Pearlman presso la Corte Suprema di New York il 16 aprile. Una seconda udienza è stata fissata al 28 aprile, qualora il giudice dovesse decidere di andare avanti con la causa.

Gallagher ha quattro figli nati da quattro relazioni diverse: Molly, 26 anni, dalla relazione con Lisa Moorish; Lennon, 24 anni, nato durante il matrimonio con Patsy Kensit; Gene, 23 anni, dal matrimonio con la star delle All Saints Nicole Appleton, e Gemma.

Si stima che Gallagher potrebbe incassare circa 64 milioni di dollari dall'imminente tour reunion degli Oasis.