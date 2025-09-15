Liam Hemsworth

L'attore australiano vestirà i panni di Geralt di Rivia nella quarta stagione della serie Netflix, in arrivo il 30 ottobre. Intanto, la modella conferma il fidanzamento con un post social che fa sognare i fan.

Liam Hemsworth è pronto a raccogliere una doppia sfida nel 2025: il 30 ottobre debutterà come nuovo protagonista di «The Witcher», mentre nella vita privata si prepara alle nozze con la modella Gabriella Brooks.

Un anello, un cuore bianco e uno scatto in bianco e nero che sa di complicità: così Gabriella ha confermato su Instagram il fidanzamento con l'attore, 35 anni, mostrando il diamante che brilla al suo anulare. Nel carosello di immagini, i due posano abbracciati in giardino, con la mano sinistra di lei sul petto di lui e l'anello in primo piano.

Le indiscrezioni circolavano già da settimane, dopo che Gabriella era stata paparazzata a Ibiza con l'anello scintillante durante una vacanza in yacht insieme a Chris e Luke Hemsworth, Matt Damon, Taika Waititi e Rita Ora, riuniti per festeggiare i 42 anni della star di «Thor». Ora, la conferma ufficiale.

Si frequentano dal dicembre 2019

Hemsworth e Brooks si frequentano dal dicembre 2019, poco dopo la fine del matrimonio lampo dell'attore con Miley Cyrus. Le nozze con la popstar, celebrate nel dicembre 2018, erano infatti naufragate appena sette mesi dopo, con il divorzio finalizzato a gennaio 2020.

Da allora, Liam ha ritrovato stabilità accanto a Gabriella, con la quale ha condiviso la pandemia a Phillip Island e il primo red carpet nel novembre 2022.

Anche la carriera segna un passaggio epocale

Mentre l'amore vola, anche la carriera segna un passaggio epocale. Netflix ha annunciato che la quarta stagione di «The Witcher» debutterà il 30 ottobre, segnando l'esordio di Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, dopo tre stagioni guidate da Henry Cavill.

Una sostituzione che ha diviso i fan, ma che il teaser trailer suggerisce come l'inizio di una nuova era, più intensa e carica di energia.

«Questo è l'inizio di un viaggio in due stagioni per la nostra famiglia – ha spiegato la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a Tudum -. Non sarà tutto rose e fiori, ma ciò che amate dello show è ancora lì e ora è più grande e ambizioso che mai».

Nel cast ci saranno anche anche Laurence Fishburne nel ruolo di Regis, Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer) e Joey Batey (Ranuncolo), pronti a intrecciare nuove avventure tra magia, guerra e destino.