Maya Henry

L'ex One Direction starebbe tempestando di chiamate e messaggi la modella Maya Henry: «Farà esplodere il telefono mio e di mia madre», ha tuonato in un video.

Covermedia

Maya Henry accusa di stalking l'ex fidanzato Liam Payne, star degli One Direction.

La modella, che vanta ben 26 milioni di follower su Instagram, si è sfogata in un lungo video pubblicato su TikTok: «Da quando ci siamo lasciati continua a mandarmi messaggi, mi farà esplodere il telefono. Non solo dal suo numero, ma da vari numeri di telefono, quindi non so mai da dove provengano le chiamate».

Liam starebbe tempestando di messaggi anche la madre di Henry. «Farà esplodere anche il telefono di mia madre. È un comportamento normale secondo voi? Manda messaggi anche ai miei amici. Continua a comportarsi costantemente in modo strano».

«Tutto viene messo a tacere, tutto viene nascosto sotto il tappeto per lui. Non so chi ci sia dietro a tutto questo, ma non viene mai fuori nulla su di lui», ha affermato nel video.

Maya ha recentemente rivelato il nome del membro degli One Direction che ha scaraventato Liam contro un muro durante un litigio in un backstage. Payne aveva parlato in passato dell'accaduto, preferendo non rivelare il nome dell'aggressore. Durante la loro relazione, Payne pare abbia confidato a Maya che si trattava di Zayn Malik.

I due sono stati fidanzati dal 2020 al 2022. Poco dopo il breakup, Liam ha iniziato a frequentare l'infuencer Kate Cassidy.

Covermedia