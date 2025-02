Liam Payne e Maya Henry

Maya Henry, ex fidanzata di Liam Payne, rompe il silenzio sulla morte del cantante, che pare facesse uso di droghe pesanti come cocaina, ketamina, MDMA ed eroina.

Covermedia Covermedia

Liam Payne aveva un grave problema di dipendenza dalla droga. È quanto emerge dal racconto shock dell'ex fidanzata dell'ex star degli One Direction, Maya Henry, che ha rivelato come sia stato proprio l'abuso di sostanze a provocare la fine della relazione con il defunto cantante.

«Inizialmente ad allontanarci sono stati droga e dipendenza», ha dichiarato la modella, 23 anni, a «Rolling Stone US». «Chiunque abbia avuto a che fare con un tossicodipendente può capire quanto sia stato difficile. Lo amavo davvero, ma mi ha ferita in modi che non capirò mai del tutto e ha continuato a ferirmi per anni dopo che ci siamo lasciati».

Liam e Maya si sono frequentati per tre anni fino al 2022.

Quando si faceva era irriconoscibile

«Quando si faceva era irriconoscibile, una persona completamente diversa. Ogni volta speravo che questo o quell'incidente rappresentasse un campanello d'allarme in grado di convincerlo a farsi aiutare. Non è mai successo».

Il 16 ottobre 2024, il cantante è precipitato dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires, morendo sul colpo. Dagli esami autoptici è emerso che Payne era sotto effetto di droghe e alcol.

Un'ulteriore fonte ha dichiarato a Rolling Stone che Maya non avesse idea della gravità dei problemi di dipendenza di Liam, che pare facesse spesso uso di droghe pesanti.

«Era normale per Liam farsi di cocaina, ketamina, MDMA e farmaci», ha dichiarato la fonte. «Poi ha iniziato a fumare anche eroina».

Maya sapeva che Liam stava lottando contro demoni interiori. «Sapevo che c'erano parti di lui con cui era in conflitto. Parti della sua identità che non era pronto ad affrontare, nemmeno all'interno della nostra relazione».