Liam Payne

Il cantante Liam Payne è morto il 16 ottobre dopo essere caduto da un balcone dell'hotel CasaSur Palermo di Buenos Aires.

Covermedia

La direttrice e il capo della sicurezza dell'hotel dove è morto Liam Payne sono stati iscritti nel registro degli indagati.

I nuovi documenti, ottenuti da Page Six, mostrano che i due dipendenti del CasaSur Palermo di Buenos Aires sono indagati per reati ancora non resi noti.

Nelle carte legali sono presenti i nomi di Esteban Reynaldo, l'uomo che ha chiamato il 911 poco prima che l'ex One Direction precipitasse nel vuoto, e Gilda Agustina Martìn, operation manager dell'hotel. Un giudice ha chiesto che alle due parti vengano notificate le accuse a loro carico.

«Poiché vi sono sufficienti motivi per sospettare che abbiano preso parte all'atto oggetto dell'indagine, chiediamo alle seguenti persone di rilasciare una dichiarazione», si legge nei documenti. Grassi e Martìn dovranno presentarsi in tribunale il 19 dicembre.

Il 17 dicembre invece il cameriere Braian Nahuel Paiz e Uriel Alejandro Astengo dovranno presentarsi davanti ai giudici dopo essere stati accusati di aver fornito la droga a Liam.

L'amico del cantante, Rogelio «Roger» Nores, dovrà invece difendersi dall'accusa di «abbandono di persona seguito da morte». Dopo averli ascoltati, il giudice dovrà decidere se rinviarli a giudizio oppure se chiudere il caso.

Liam è morto dopo essere caduto dal terzo piano della sua stanza d'hotel a Buenos Aires il 16 ottobre. Aveva 31 anni.