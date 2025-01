Liam Payne in una foto del 2022. KEYSTONE

Geoff Payne ha accusato Nores di non essersi preso cura del figlio, nelle ore antecedenti alla sua morte.

Covermedia Covermedia

Roger Nores, l'amico di Liam Payne, sporge denuncia contro il padre del cantante per diffamazione.

Dopo la scioccante morte di Liam, precipitato dal balcone di un hotel di Buenos Aires il 16 ottobre a soli 31 anni, Nores è stato iscritto nel registro degli indagati dalle autorità argentine con l'accusa di aver abbandonato l'ex One Direction in stato di evidente alterazione.

Nores ha oggi mosso un'accusa contro il padre della star, Geoff Payne, colpevole a suo avviso di averlo diffamato per settimane dopo la tragica morte del figlio.

«Non ero il badante di Liam»

Secondo quanto riportato, Geoff avrebbe detto alle autorità argentine che Nores fosse «pienamente responsabile» della vita di Liam nelle ore che ne hanno preceduto la morte.

Oggi l'uomo ha deciso di difendersi, dichiarando a TMZ: «Geoff deve ritrattare la sua dichiarazione giurata perché sa benissimo che non ero l'infermiere o il badante di Liam».

«Liam, che mi manca ogni giorno, era un mio caro amico ed era un uomo indipendente, brillante, rispettoso e libero, che faceva tutto quello che gli andava di fare».

Delle email inviate al padre come prova?

TMZ riporta che Nores ha intentato una causa contro Geoff, sostenendo di non essere mai stato pagato per prendersi cura di Liam e di «non aver mai accettato di essere il custode di Liam».

A supporto delle sue tesi, Nores ha incluso nella denuncia varie e-mail inviate a Geoff, in cui lo esortava a prendersi maggiore cura del figlio.

Nores sostiene infine che la fidanzata di Liam, Kate Cassidy, con cui il cantante viveva in Florida, si trovasse in una posizione migliore per controllare le sue «attività e necessità» prima del tragico epilogo.

Se dovesse vincere la causa, Nores ha giurato che donerà qualsiasi somma di denaro al figlio di Liam, Bear Payne, di sette anni.