Rese note le cause della morte dell'ex One Direction Liam Payne

Rese note le cause del decesso dell'ex One Direction, precipitato dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires.

Sono state rese note le cause della morte di Liam Payne, a tre mesi dal tragico incidente in cui ha perso la vita l'ex One Direction.

A uccidere il cantante è stato un politrauma, ovvero un insieme di lesioni traumatiche, provocate dalla caduta dal terzo piano di un hotel in Argentina, il 16 ottobre scorso.

Durante un'udienza, tenutasi il 17 dicembre, il Coroner Crispin Butler ha osservato che «potrebbe volerci del tempo» per stabilire esattamente come è morto il 31enne.

«Mentre sono in corso le indagini in Argentina sulle circostanze della morte di Liam, sulle quali non ho giurisdizione legale, si prevede che l'acquisizione delle informazioni rilevanti per stabilire come sia morto Liam potrebbe richiedere del tempo attraverso il canale formale del Foreign, Commonwealth and Development Office», ha affermato Butler.

Il Dr. Roberto Cohen ha confermato le cause della morte.

Gli indagati sono cinque

A fine dicembre, i giudici argentini hanno incriminato cinque persone, legate a vario titolo alla morte di Payne: la direttrice dell'hotel, Gilda Martin, il receptionist Esteban Grassi e l'amico Roger Nores.

Indagati anche i dipendenti dell'hotel Ezequiel Pereyra e Braian Paiz, accusati di aver procurato della cocaina alla popstar.

I funerali di Liam si sono tenuti a novembre nel Buckinghamshire, Inghilterra. Presenti alla cerimonia gli ex compagni di band, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.