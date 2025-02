La fidanzata di Liam Payne spiega perché lo lasciò solo in hotel prima della sua morte

Liam Payne (destra) con la compagna Kate Cassidy, fotografati a Parigi in occasione della settimana della moda, il 2 marzo 2024. IMAGO/Bestimage

«Non mi sembra ancora reale che lui non ci sia più», ha dichiarato Kate Cassidy al «Sun», riflettendo sulla tragica scomparsa del cantante e raccontando perché lo lasciò da solo in Argentina.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Liam Payne, ex membro della band inglese One Direction, è morto nell'ottobre 2024, dopo una caduta dalbalcone di un hotel in Argentina. Aveva 31 anni.

Kate Cassidy, la sua compagna al momento della morte, ha rivelato al «Sun» che lui le aveva chiesto di sposarlo.

La coppia era insieme in Argentina, ma poi lei tornò in Florida, da sola. L'influencer ha spiegato che spesso viaggiavano separatamente e che aveva la responsabilità di prendersi cura del loro cane in Florida.

«Mi sento benedetta di non averlo scoperto sui social media, non riesco nemmeno a immaginarlo», ha detto nell'intervista.

Il caso per accertare responsabilità sulla morte del cantante inglese è ancora in corso. Cassidy non figura tra le cinque persone accusate. Mostra di più

Come riportato da «pagesix.com» la fidanzata di Liam Payne, Kate Cassidy, ha condiviso i suoi pensieri sulla tragica morte del membro dei One Direction, avvenuta nell'ottobre 2024, dopo una caduta dal balcone di un hotel in Argentina.

In un'intervista al «Sun», la ragazza ha espresso il suo dolore e la difficoltà di accettare la perdita: «Non mi sembra ancora reale che lui non ci sia più», ha detto. «Sto cercando di fare del mio meglio, ma sento che la mia vita è cambiata radicalmente. Penso a Liam ogni secondo di ogni giorno».

La 25enne, che aveva rivelato l'intenzione di lui di sposarla, ha descritto il loro legame come quello tra anime gemelle. «Dal momento in cui ho incontrato Liam, ho creduto sinceramente che fossimo destinati a stare insieme», ha affermato. «Era la persona più umile e affascinante che si potesse incontrare, uno dei migliori che abbia mai conosciuto».

Tornò in Florida per prendersi cura del loro cane

Nei giorni precedenti alla sua morte, Cassidy era in vacanza con Payne a Buenos Aires, ma è partita da sola qualche giorno prima, il che ha contribuito al suo stato di agitazione. «Voleva che restassi. Mi ha implorato di restare», ha raccontato un amico al Post.

La influencer ha spiegato che spesso viaggiavano separatamente e che aveva la responsabilità di prendersi cura del loro cane in Florida.

«Non avrei mai pensato che sarebbe successo qualcosa del genere», ha detto. «L'amore è così ottimista, speri sempre che tutto si risolva. Se avessi saputo, non avrei mai lasciato l'Argentina».

«Mi sento benedetta»

Durante l'intervista ha anche ammesso di sentirsi fortunata a non aver appreso della morte di Liam tramite i social media, nonostante stesse scorrendo TikTok in quel momento.

«Mi sento benedetta di non averlo scoperto sui social media, non riesco nemmeno a immaginarlo. Ero a casa nostra con il nostro cane quando uno degli amici di Liam mi ha chiamato».

Cassidy ha descritto il momento in cui ha ricevuto la notizia come uno shock totale. «Non ci credevo all'inizio. Pensavo fosse solo una voce o qualcosa inventato per ottenere visualizzazioni. Poi ho avuto una brutta sensazione, come se qualcosa non andasse».

Ferita da alcuni dettagli emersi dall'indagine

Un rapporto tossicologico ha rivelato che l'ex membro dei One Direction aveva assunto diverse droghe prima della caduta fatale. Un'indagine della polizia ha anche scoperto che aveva festeggiato con prostitute e consumato alcol con loro. Cassidy si è detta ferita da alcuni dettagli emersi.

Quando le è stato chiesto cosa potrebbe aver causato la ricaduta del cantante nella droga, l'americana ha risposto: «Non credo di voler rispondere perché non saprei nemmeno cosa dire».

Il caso è in corso, Cassidy non è tra gli accusati

Cinque persone sono state accusate in relazione alla morte di Payne, ma Cassidy non è tra loro.

I procuratori argentini hanno accusato la manager dell'hotel Casa Sur Palermo, Gilda Martin, il receptionist Esteban Grassi, che ha effettuato la chiamata al 911, e l'amico del defunto, Rogelio «Roger» Nores, di omicidio colposo.

Altri due dipendenti dell'hotel, Braian Paiz ed Ezequiel Pereyra, sono stati accusati di aver fornito droghe al cantante, che aveva lottato con la dipendenza. Il caso è ancora in corso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.