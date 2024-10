Ligabue

Sarà la volta buona per dimenticare il flop del 2019?

Covermedia

Luciano Ligabue ha lasciato aperta la porta per un possibile ritorno al Festival di Sanremo nel 2025. In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, il cantautore ha espresso il desiderio di rimediare alla sua esibizione del 2019, che non lo aveva del tutto convinto. «Volevo fare qualcosa di punk», ha raccontato Ligabue, riferendosi alla sua memorabile entrata scenografica sul palco dell'Ariston, che prevedeva un trono e una chitarra gigante. «È venuta fuori una ciofeca perché non so recitare!».

Nel 2025, Ligabue celebrerà importanti traguardi: il trentesimo anniversario dell'album «Buon compleanno Elvis», con la hit «Certe notti», e il ventennale del primo Campovolo, storico concerto del 2005. Tutti motivi per cui un ritorno sul palco dell'Ariston sarebbe particolarmente significativo.

Le voci su una sua partecipazione a Sanremo, forse come ospite, cominciano a farsi insistenti, ma l'ultima parola spetta a Carlo Conti, impegnato nella preparazione del Festival. Che si tratti di una performance celebrativa o di qualcosa di più, una cosa è certa: il 2025 sarà un anno importante per Ligabue e potrebbe includere un altro storico passaggio a Sanremo.

Covermedia