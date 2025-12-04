  1. Clienti privati
6 maggio 2026 Ligabue inaugura la nuova Arena Milano: annunciato un concerto-evento

Covermedia

4.12.2025 - 13:00

Ligabue
Ligabue
Covermedia

Il 6 maggio 2026 il rocker aprirà ufficialmente il maxi-impianto di Santa Giulia.

Covermedia

04.12.2025, 13:00

04.12.2025, 13:02

Ligabue apre la nuova Arena Milano.

Il cantautore sarà il primo artista a esibirsi nel grande impianto di Santa Giulia, progettato dallo studio David Chipperfield Architects con Arup, in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026. L'evento, fissato per il 6 maggio, è stato confermato da fonti ufficiali tra cui ANSA e Corriere della Sera.

A margine dell'annuncio, il rocker ha raccontato: «Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica Arena Milano. Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così».

Il concerto inaugurale segna un passaggio simbolico per il quartiere di Santa Giulia, al centro di un ampio progetto di riqualificazione urbana. La nuova Arena, destinata a ospitare l'hockey su ghiaccio durante i Giochi e a diventare una delle venue principali del live entertainment italiano, nasce con standard acustici e visivi all'avanguardia. La serata sarà costruita come uno show unico, con una scaletta che intreccia i classici più amati e una produzione completamente ripensata per valorizzare il debutto del polo milanese.

Milano si prepara così ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi del 2026, che aprirà la stagione dei grandi concerti ospitati dalla struttura. In chiusura, Ligabue continuerà gli impegni promozionali legati all'inaugurazione con interviste, apparizioni televisive e ulteriori annunci sulle date estive del suo tour.

