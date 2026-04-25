Luciano Ligabue di scena a Zurigo. Ligabue

In vista dell'EUROPEAN TOUR 2026, abbiamo parlato con Luciano Ligabue. Una chiacchierata a cuore aperto sulla vitalità del rock'n'roll, il senso della maglia nerazzurra e quel filo invisibile che lo lega agli italiani all'estero.

Hai fretta? blue News riassume per te Luciano Ligabue rivendica la vitalità del rock’n’roll come celebrazione della vita, oltre le etichette di genere.

Il tour europeo vede la presenza del figlio Lenny alla batteria, un elemento che garantisce alla band un sound nuovo e granitico.

L'artista analizza la «bulimia collettiva» della società moderna, dove la musica viene consumata e bruciata velocemente dagli algoritmi.

Il concerto di Zurigo del 12 maggio rappresenta un legame speciale con gli italiani all'estero, uniti dalle radici comuni attraverso le sue canzoni. Mostra di più

Il ruggito del rock’n’roll italiano si appresta a varcare nuovamente le Alpi, e lo fa con l'energia di chi ha ancora molta polvere da alzare sulle strade del mondo.

Mentre cresce l'attesa per l'EUROPEAN TOUR 2026, che vedrà Luciano Ligabue protagonista sui palchi di Barcellona, Londra e Parigi, c'è una data che brilla di una luce particolare per il pubblico svizzero: quella del 12 maggio a Zurigo.

Il ritorno al «The Hall» non è mai un semplice passaggio burocratico per il Liga; è un incontro tra generazioni, un ponte gettato verso chi vive qui, ma batte lo stesso tempo.

In vista del suo arrivo, abbiamo raggiunto Luciano per una chiacchierata esclusiva: ne è uscito un ritratto intimo che scava tra il ritmo granitico dettato da suo figlio Lenny, la passione mai spenta per la sua Inter e quei sogni «aggiustati» con cui tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti.

Ecco cosa ci ha raccontato il Liga, tra riflessioni sulla società moderna e la magia di una musica che non ha intenzione di scadere.

Bentornato in Svizzera Luciano! Il film Radiofreccia celebrava un certo genere di rock. Nel frattempo sono passati quasi 30 anni. Credi che il rock resisterà anche in futuro? Perché?

Luciano Ligabue: Il rock in tutto questo tempo ha assunto tante forme diverse e gli interpreti sono così tanti, vari ed eventuali che è impossibile vederlo come una cosa sola.

Posso solo dire che per quello che mi riguarda mi è sempre piaciuto lo spirito del rock’n’roll ancora di più di quello del rock. Perché lì ci sento una vitalità fortissima, come una specie di celebrazione della vita stessa. Io ho puntato il più possibile a quello. E conto di farlo più che posso.

Sul palco, assieme a te, oggi c'è anche tuo figlio. Immagino che, per un padre e per un uomo di musica, sia qualcosa di molto forte: che cosa significa per te condividere questa esperienza con lui?

Insieme abbiamo affrontato un tour teatrale e poi CampoVolo e il concerto di Caserta. Come immaginerete le emozioni sono state tante e forti.

Fra queste c’è pure l’orgoglio per come Lenny si metta con grande naturalezza sulle spalle la band (un batterista di solito ha questa responsabilità) permettendo al nostro sound di essere ancora più scandito e granitico.

Oggi spesso un singolo dura quanto un post: qualche mese e poi «sparisce». Canzoni tue, o della tua generazione, sono in giro da trent'anni e resistono più forti di prima. È solo colpa di come consumiamo la musica oggi o è proprio ciò che esce adesso a essere scritto per «scadere» subito? Ci si è arresi all'algoritmo?

Credo sia una questione sociale. Ogni evento viene bruciato in sempre meno tempo. Spesso la cronaca stessa è così. Siamo in una specie di bulimia collettiva di informazioni che fa sì che tutto passi velocemente e la musica, essendo spesso un riflesso della società, non può esserne immune.

Non è cambiato solo il mondo della musica, anche il calcio. Al giorno d'oggi, c'è un giocatore, magari della tua Inter, che ti ispirerebbe un pezzo o che vedresti bene in una tua canzone? Per quali motivi?

Beh, come si fa a non citare il capitano, Lautaro? Oppure i tre italiani che hanno così forte il senso della maglia, vale a dire Bastoni, Barella e Di Marco? Però, sai, le canzoni non è che le «ammaestri». Perlomeno non succede a me. Chissà.

In diverse tue canzoni c'è il tema del sogno che spesso deve fare i conti con la realtà... Dopo tutti questi anni, qual è il sogno che hai dovuto «aggiustare» di più per farlo stare dentro la vita vera, e quale invece è rimasto esattamente come quando avevi vent'anni?

A vent’anni sognavo un mondo più giusto, in cui ci fosse una possibilità per ogni essere umano, in cui la differenza fra chi ha tanto e chi niente non fosse per forza abissale e in cui l’accaparramento delle risorse non si risolvesse per forza con delle guerre. Oggi la realtà dice esattamente il contrario.

Per quello che riguarda la mia storia da un punto di vista personale, a vent’anni non sognavo niente di tutto quello che, quasi magicamente, mi è successo in questi ultimi 35 anni. Quindi non sono stati tanto sogni realizzati quanto, piuttosto, magie capitate.

Che differenza senti tra un concerto in Italia e uno all'estero? Cambia il modo in cui arrivano le canzoni o il modo in cui tu stesso prepari il live?

A me piace molto raggiungere chi, per la distanza, non può venire ai concerti in Italia. A volte questo fa sì che il pubblico presente abbia ancora più voglia di scatenarsi e lasciarsi andare. Speriamo molto che sia così anche a questo giro.

A Zurigo sotto il palco ci sono anche figli e i nipoti di chi è emigrato anni fa. Ragazzi che magari tutto il giorno parlano tedesco, ma che ai tuoi concerti cantano ogni parola con trasporto. Che effetto ti fa sentire che la tua musica è un filo che li tiene ancora stretti alle proprie radici?

Per me questo è puro orgoglio, nonché la magia di cui ti parlavo prima.

Se dovessi scegliere un luogo della Svizzera per scrivere una canzone che racconti la vita vera, dove ti fermeresti?

Purtroppo non conosco abbastanza la Svizzera per pensare in quei termini, ma ho appena letto la classifica annuale di «TimeOut» delle cinquanta città del mondo più vivibili per qualità della vita, senso di comunità, scena gastronomica, cultura, vita notturna e attrattività generale ed, ehi, Zurigo è undicesima.

Spero che riusciremo a godercela un po' e, perché no? A dare il nostro contributo con il concerto.

Le premesse per il live del 12 maggio al The Hall di Zurigo sembrano dunque confermare la direzione degli ultimi anni: un ritorno all'essenziale e a quel battito rock che, nonostante i cambiamenti del mercato discografico, continua a radunare generazioni diverse.

Dopo le date di Barcellona, Londra e Parigi, la tappa svizzera rappresenterà un passaggio chiave per testare ancora una volta la tenuta di un repertorio che sembra non risentire del passare del tempo.