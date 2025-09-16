Lil Nas X Covermedia

L'artista di «Old Town Road» entra in trattamento dopo essere stato accusato di aggressione a un agente. Il suo avvocato: «Sta facendo ciò che è meglio per la sua salute e per il suo futuro, entra ufficialmente in rehab».

Covermedia Covermedia

La conferma arriva dal suo legale, che parlando alla stampa americana ha dichiarato che l'artista premio Grammy «è in trattamento».

Il cantante, noto per aver scalato le classifiche con «Old Town Road» e per le sue performance provocatorie, era stato fermato il 21 agosto a Los Angeles mentre vagava completamente nudo. Secondo le accuse, Hill avrebbe opposto resistenza e aggredito alcuni agenti. Nei suoi confronti pendono quattro capi d'accusa per reati gravi, ai quali ha già risposto con un «non colpevole». La prossima udienza è fissata per il 18 novembre.

«Ovviamente avete sentito la parola trattamento», ha spiegato il suo avvocato a Rolling Stone, fuori dall'aula di tribunale di Los Angeles. «Stiamo facendo ciò che è meglio per Montero, a livello personale e professionale, ma soprattutto per il suo benessere. È circondato da una famiglia straordinaria e da un team che lo ama e si prende cura di lui. È solo un ostacolo lungo la strada. Ha avuto una vita incredibile e continuerà ad averla».

Lui stesso, pochi giorni dopo l'arresto, aveva raccontato sui social l'esperienza traumatica: «C***o. È stato spaventoso da morire. Quegli ultimi quattro giorni sono stati terrificanti, ma la vostra ragazza starà bene».