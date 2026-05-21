Lilibet cresce e aiuta mamma Meghan: lo scatto privato fa impazzire il web

Meghan Markle (immagine d'archivio). Imago

Una scena dolcissima davanti all'armadio e una rara apparizione di Lilibet: Meghan Markle sorprende i fan con uno scatto privato insieme alla figlia, mentre torna a parlare anche del suo difficile rapporto con gli hater online.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle pubblica una rara foto privata insieme alla figlia Lilibet durante un momento di vita quotidiana.

La duchessa e il principe Harry continuano a proteggere la privacy dei figli, mostrando solo pochi scorci familiari sui social.

Meghan torna anche a parlare di cyberbullismo, denunciando gli attacchi ricevuti online negli ultimi anni. Mostra di più

Meghan Markle torna a mostrare un raro scorcio della sua vita privata. La duchessa del Sussex ha pubblicato sui social una tenera foto insieme alla figlia Lilibet, definendola «la piccola aiutante di mamma».

Nello scatto, condiviso sul suo profilo Instagram, la bimba di quattro anni appare inginocchiata davanti all’armadio mentre aiuta la madre a mettersi le scarpe prima di uscire.

Come riportano i post pubblicati dalla stessa moglie del principe Harry, si tratta di uno dei pochi momenti familiari mostrati online da quando lei e il secondogenito di re Carlo hanno lasciato la famiglia reale britannica nel 2020 per trasferirsi in California con i figli Archie e Lilibet.

La coppia ha sempre scelto di proteggere la privacy dei bambini, condividendo soltanto rare immagini della loro quotidianità.

L'apertura

Negli ultimi mesi, come riferisce «Vanity Fair», Meghan aveva già aperto una piccola finestra sulla vita familiare mostrando alcuni momenti trascorsi a Disneyland in occasione della Festa della Mamma insieme alla madre Doria Ragland.

Poco prima aveva anche dedicato un messaggio speciale al figlio Archie per il suo compleanno, accompagnato da una foto di Harry con il piccolo appena nato tra le braccia.

Parallelamente, la duchessa continua a esporsi sul tema dell'odio online. In un recente intervento, ha raccontato di essersi sentita per anni bersaglio di attacchi e cyberbullismo sui social.

«Sono stata una delle persone più colpite dagli hater», ha dichiarato, denunciando il funzionamento delle piattaforme digitali, che a suo dire alimenterebbero la crudeltà per generare clic e interazioni.