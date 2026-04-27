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Sempre con ironia Lillo Petrolo: «Un bel salto: prima ero ragioniere», la nomina a commendatore diventa virale

Covermedia

27.4.2026 - 13:00

Lillo Petrolo
Lillo Petrolo
Covermedia

Il comico romano ringrazia Mattarella il 25 aprile dopo il decreto ufficiale del 2025.

Covermedia

27.04.2026, 13:00

27.04.2026, 13:06

Lillo Petrolo diventa commendatore e ironizza sul titolo appena ricevuto.

Il riconoscimento è formale: la Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2026 inserisce Pasquale Petrolo tra i «Commendatori» dell'Ordine «al Merito della Repubblica Italiana», con decreto firmato il 18 dicembre 2025. La notizia emerge il 25 aprile, quando l'attore sceglie una data simbolica per commentare pubblicamente il conferimento, trasformando un passaggio istituzionale in un contenuto perfettamente coerente con il suo registro.

Nel messaggio pubblicato sui social, il comico romano scrive: «Approfitto della 81ª ricorrenza della Liberazione per ringraziare pubblicamente il presidente Mattarella per avermi nominato «Commendatore della Repubblica"». Poi la chiusura che definisce il tono: «Un bel salto! Prima ero solo «ragioniere»... Grazie davvero Presidente!».

L'autoironia sintetizza un percorso articolato. Nato a Roma nel 1962, il volto di «Lillo & Greg» ha attraversato fumetto, radio, teatro e televisione, costruendo una cifra riconoscibile tra surreale e cultura pop. Negli ultimi anni la presenza si è ampliata tra cinema e piattaforme, consolidando una popolarità trasversale che spiega il riconoscimento istituzionale.

Nel 2026 resta attivo tra televisione e scena: dopo lo spettacolo «Movie Erculeo» al Teatro Olimpico di Roma fino ad aprile, nuovi progetti tra Rai e live sono attesi nei prossimi mesi, mentre l'onorificenza segna un passaggio ufficiale nella carriera pubblica dell'artista.

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