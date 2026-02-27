Lillo Petrolo Covermedia

Il comico milanese, atteso all'Ariston ma finito al centro di polemiche nelle ultime settimane, divide il dibattito. Lillo Petrolo prende posizione e difende il valore del Festival come occasione di confronto.

Si riaccende il dibattito attorno a «Festival di Sanremo 2026». Nelle ultime ore è intervenuto anche Lillo Petrolo, che ha commentato la vicenda legata a Andrea Pucci, comico milanese noto al grande pubblico per i suoi spettacoli teatrali e per la partecipazione a «Zelig».

Pucci era stato annunciato tra gli ospiti della terza serata all’Ariston, ma la sua presenza è saltata dopo le polemiche riemerse attorno ad alcune sue battute e prese di posizione del passato, giudicate da diversi utenti e commentatori offensive e divisive. L’annuncio della partecipazione ha riacceso le critiche sui social, con accuse di contenuti ritenuti sessisti, omofobi e politicamente schierati. Nel clima di tensione che ne è seguito, il comico ha denunciato insulti e attacchi personali, parlando di un confronto degenerato e di un contesto non più sereno per salire sul palco.

Da qui la decisione di rinunciare alla partecipazione, trasformando quella che doveva essere una presenza comica in uno dei casi più discussi dell’avvicinamento al Festival.

Intervistato da TVBlog, Lillo ha espresso una posizione netta: «Al suo posto sarei venuto». Senza entrare nel merito delle dinamiche organizzative o delle polemiche specifiche, l’attore ha sottolineato come il Festival rappresenti sempre un’occasione di confronto con il pubblico, anche quando il contesto può apparire complesso.

Lillo ha poi ribadito il proprio legame con l’intrattenimento popolare e con la dimensione del live, evidenziando quanto il palco sanremese resti uno spazio centrale nel racconto televisivo italiano. Il suo intervento si inserisce in una discussione più ampia sul ruolo degli ospiti e sulla gestione delle polemiche in una manifestazione che continua a catalizzare attenzione mediatica.

Nei prossimi mesi l’attore sarà tra i protagonisti della seconda stagione di «LOL – Chi ride è fuori» e porterà in tour teatrale il suo spettacolo con Greg, mentre «Festival di Sanremo 2026» entra nella fase di definizione ufficiale del cast e degli ospiti, con le prime decisioni attese nelle prossime settimane.