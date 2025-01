Lily Allen

La cantante avrebbe deciso di chiudere il suo matrimonio dopo aver scoperto che l'attore di «Stranger Things» stesse chattando con altre donne su Raya.

Covermedia Covermedia

Lily Allen si concede una pausa dal suo podcast, mentre continuano a rincorrersi voci di divorzio dal marito David Harbour.

La cantante britannica ha annunciato che non prenderà parte ai prossimi episodi del podcast «Miss Me?» con la co-host Miquita Oliver, per potersi concentrare su alcune questioni personali.

Durante l'episodio di giovedì del programma in onda su BBC Sounds, Lily ha rivelato che la sua salute mentale è «precipitata» e di essere nel bel mezzo di un «periodo difficilissimo».

«È difficile ora riuscire a interessarmi a qualcosa»

Lily sarebbe andata su tutte le furie dopo aver scoperto che Harbour avesse un profilo attivo sulla dating app Raya, utilizzata principalmente dalle celebrity. I due si sono sposati nel 2020 dopo una relazione fulminea.

Nell'episodio, Lily ha confessato di non «essere in grado di concentrarsi su nient'altro, se non sul dolore che sto vivendo».

«È difficile in questo momento riuscire a interessarmi a qualcosa. Non sto bene», ha condiviso la cantante. «So che ne parlo da mesi, ma sono finita in una spirale e ora la situazione è fuori controllo. Ci ho provato».

Lily ha confessato ai fan di avere abbandonato il pranzo di Natale a causa di un attacco di panico.

«Sono uscita con le mie amiche per andare al cinema l'altra sera... e a metà film sono stata costretta ad andarmene», ha ammesso. «Non riesco a concentrarmi su nulla, se non sul mio dolore. Ed è veramente difficile».

Lily, che ha un passato di dipendenza da droghe e alcol, ha assicurato ai fan di essere sobria.