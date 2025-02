Lily Allen

Finisce dopo quattro anni il matrimonio tra la cantante e l'attore di «Stranger Things».

Scorrono i titoli di coda sul matrimonio tra Lily Allen e David Harbour. Dopo mesi di voci sui problemi di coppia tra la cantante e l'attore di «Stranger Things», sembra che i due abbiano scelto di separarsi.

Come scrive «People», la rottura arriva dopo quattro anni di matrimonio. «Il loro matrimonio è andato in frantumi e ora si sono lasciati», ha commentato una fonte. Al momento i diretti interessati hanno preferito non commentare i rumors.

A dicembre, durante un episodio del suo podcast «Miss Me?», Lily aveva ammesso di essere nel bel mezzo di un periodo molto difficile: «Sto attraversato un periodo difficile negli ultimi mesi e il mio modo di mangiare è diventato un vero problema», ha detto alla co-conduttrice Miquita Oliver.

A gennaio, la star ha scelto di interrompere la registrazione del podcast, per potersi dedicare alla cura della propria salute mentale.

«Ora la situazione è fuori controllo»

Lily ha inoltre giurato di non essere ripiombata nella dipendenza da alcol e droga, e di non essere in rehab. «È difficile in questo momento riuscire a interessarmi a qualcosa. Non sto bene», ha condiviso la cantante. «So che ne parlo da mesi, ma sono finita in una spirale e ora la situazione è fuori controllo. Ci ho provato».

«Ci sono state voci, a causa del periodo di pausa che ho scelto di prendermi, per cui sarei in rehab a causa della droga, ma non è così. Non ho avuto ricadute». Allen è sobria da cinque anni.

La cantante, 39 anni, e Harbour, 49, hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 e nel 2020 sono convolati a nozze. In precedenza la star è stata sposata con Sam Cooper, padre dei suoi due figli Ethel, 13, e Marnie, 12.