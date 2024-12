Lily Allen

La cantante ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale, ammettendo di aver smesso di mangiare e di essere in terapia dopo il suo trasferimento a New York.

Covermedia Covermedia

Lily Allen ha confessato di aver iniziato una terapia perché non si sente bene mentalmente e ha smesso di mangiare.

La cantante, 39 anni, si è trasferita a New York con il marito David Harbour e i figli, Ethel Mary, 13 anni, e Marnie Rose, 11 anni nati da un precedente legame.

E ha ammesso di aver preso parte a sedute di terapia da quando si è trasferita negli Stati Uniti. Ha svelato che da quando ha traslocato ha mangiato raramente perché non ha mai avuto fame.

Parlando nel podcast Miss Me? Lily ha rivelato: «Ho attraversato un periodo difficile negli ultimi mesi e la mia alimentazione è diventata un problema» ha spiegato.

«Non sembrava importante, invece ...»

«Ne parliamo con la mia terapista e lei dice 'Da quanto tempo va avanti?'. E io ho detto 'Beh, in realtà da circa tre anni'. E lei fa 'OK, perché non l'hai detto prima?'. E non è perché sto mentendo. È solo perché non mi è sembrato in cima alla lista delle cose importanti di cui devo parlare, ma ovviamente lo è».

Lily pensa che la colpa potrebbe essere del suo ADHD, poiché il suo cervello non collega le cose che riguardano il suo corpo. Un anno fa aveva condiviso pubblicamente la sua diagnosi del disturbo da deficit dell'attenzione.

«Non sono in un bel posto mentalmente in questo momento»

«Il mio corpo e il mio cervello sono due cose molto separate per me. So che molte persone pensano che queste due cose siano molto collegate tra loro, ma per me è molto diverso. Passo molto tempo nella mia testa e non molto tempo a pensare al mio corpo», ha detto Lily.

«Non sono davvero in un bel posto mentalmente in questo momento e non sto mangiando. Non ho fame. Ovviamente ho fame, ma il mio corpo e il mio cervello sono così disconnessi tra loro che il mio corpo... i messaggi della fame non passano dal mio corpo al mio cervello.»

«Non sto evitando il cibo, semplicemente non ci sto pensando perché sono così nella mia testa. Il mio corpo è, tipo, qualche passo dietro di me».