Lily Allen

La cantante britannica affronta sfide personali e matrimoniali, trovando supporto nella terapia e nella condivisione delle sue esperienze.

Lily Allen, celebre cantante britannica, sta attraversando un periodo di difficoltà personali e matrimoniali.

Recentemente, ha rivelato di non essere in un «buon posto mentalmente» e di aver smesso di mangiare, affrontando problemi di salute mentale che l'hanno portata a cercare supporto terapeutico.

La 39enne ha condiviso queste confessioni nel suo podcast «Miss Me?», co-condotto con l'amica Miquita Oliver. Ha spiegato che, negli ultimi mesi, le sue abitudini alimentari sono diventate problematiche, con una disconnessione tra mente e corpo che le impedisce di percepire la fame. Questa situazione è stata esacerbata dal trasferimento a New York con le sue figlie e il marito, l'attore David Harbour.

Le tensioni nel matrimonio con Harbour, noto per il suo ruolo in «Stranger Things», sono diventate oggetto di speculazioni mediatiche. Alcuni segnali, come l'assenza della fede nuziale e l'iscrizione a un'app di incontri esclusiva, hanno alimentato le voci di una possibile separazione.

La Allen ha una storia di apertura riguardo alle sue sfide personali, avendo precedentemente discusso di esperienze traumatiche, tra cui un aborto spontaneo e periodi di depressione. La sua trasparenza continua a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute mentale e del supporto terapeutico.

In questo momento delicato, Lily sta dedicando tempo alla terapia per affrontare le sue difficoltà, sottolineando l'importanza di prendersi cura di sé stessa e della sua famiglia. La sua esperienza evidenzia la necessità di un dialogo aperto sulla salute mentale, incoraggiando altri a cercare aiuto quando necessario.

Per approfondire le recenti dichiarazioni di Lily Allen sul suo stato mentale e sulle dinamiche familiari, è possibile ascoltare l'episodio del podcast «Miss Me?» in cui discute apertamente delle sue esperienze.