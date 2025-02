Lily Collins

L'attrice di «Emily in Paris» e il regista annunciano la nascita della piccola Tove Jane McDowell.

Covermedia Covermedia

Lily Collins e Charlie McDowell sono diventati genitori grazie all'aiuto di una madre surrogata.

La star di «Emily in Paris» e il regista hanno condiviso la lieta notizia su Instagram, scrivendo: «Benvenuta al centro del nostro mondo a Tove Jane McDowell».

La neo mamma ha poi postato una foto della piccola, adagiata su una culla e avvolta da una copertina su cui era cucito il suo nome.

«Le parole non possono esprimere la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibile madre surrogata, che ci ha aiutato in questo percorso», continua il post condiviso dalla coppia.

I due si sono sposati nel settembre del 2021. All'epoca Lily aveva così parlato del rapporto con Charlie: «Non ho mai desiderato essere qualcuno per qualcuno più di quanto lo sia per te, e ora posso dire di essere tua moglie. Il 4 settembre 2021 siamo diventati ufficialmente l'uno dell'altra per sempre. Ti amo oltre ogni limite @charliemcdowell».

McDowell è figlio degli attori Mary Steenburgen e Malcolm McDowell, mentre Lily è figlia della leggenda dei Genesis Phil Collins.

Pochi giorni fa, Lily ha postato un messaggio di auguri per il famoso papà, da tempo affetto da alcuni problemi di salute.

«Buon compleanno papà», ha scritto l'attrice. «Non potrei volerti bene più di così o esserti più grata, e voglio festeggiarti oggi e tutti i giorni. Davvero. Fino alla fine del mondo».