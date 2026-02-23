  1. Clienti privati
Ruolo iconico Lily Collins sarà Audrey Hepburn in un film su «Colazione da Tiffany»

SDA

23.2.2026 - 19:30

L'attrice britannica, con cittadinanza statunitense, Lily Collins
Keystone

Per Lily Collins, i paragoni e i richiami nel look a Audrey Hepburn, soprattutto da quando interpreta la serie «Emily in Paris» sono stati una costante.

Keystone-SDA

23.02.2026, 19:30

23.02.2026, 19:35

Una «vicinanza», che ora la porta a interpretare la diva (scomparsa nel 1993) in un film che ripercorre la realizzazione di uno dei suoi titoli iconici, «Colazione da Tiffany» (1961).

Alena Smith, creatrice della serie Apple Dickinson, scriverà la sceneggiatura basata sul bestseller di Sam Wasson «Colazione con Audrey. La diva, lo scrittore e il film che crearono la donna moderna» (edito in italiano da Rizzoli).

Il libro, che rende personaggi oltre a Hepburn, Truman Capote, autore dell'omonimo romanzo breve da cui «Colazione da Tiffany» era tratto, la costumista Edith Head, il regista Blake Edwards «ripercorre la pre-produzione del film, le problematiche sul set – scrive Hollywood Reporter – e un'uscita che è diventata un momento spartiacque per il cinema, la moda e la cultura in generale».

Lily Collins del film è anche coproduttrice con la sua Case Study Films che co-realizza il progetto con Imagine Entertainment. Tra i produttori anche Scott LaStaiti, Brian Grazer, Jeb Brody e Justin Wilkes.

Marc Gilbar sarà produttore esecutivo insieme a Sam Wasson e Brandon Millan per Felix Farmer Productons e Michael Shamberg. Joyce Choi supervisiona lo sviluppo per Imagine.

