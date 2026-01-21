L'improvvisa cicatrice di Alberto di Monaco: ecco cosa è successo davvero

Alberto di Monaco a Roma. Imago

La cicatrice comparsa sul volto di Alberto II di Monaco ha acceso l'attenzione durante la visita in Vaticano, spingendo il Palais a chiarire subito le condizioni di salute del principe.

Hai fretta? blue News riassume per te La ferita sul volto di Alberto di Monaco è il risultato di un intervento dermatologico di routine per una patologia benigna.

Nonostante la cicatrice visibile, il principe ha mantenuto invariata la sua agenda, partecipando anche all’udienza con papa Leone XIV.

Non è la prima volta che il 67enne si sottopone a operazioni simili, senza che questo influisca sul suo intenso impegno pubblico. Mostra di più

La cicatrice sul volto di Alberto II di Monaco non è passata inosservata.

Comparsa nelle ultime uscite pubbliche del sovrano, è stata particolarmente evidente durante la visita in Vaticano, dove il principe ha incontrato papa Leone XIV.

Un dettaglio che ha subito attirato l'attenzione, spingendo il Palais princier a intervenire rapidamente per chiarire le condizioni di salute del capo di Stato monegasco.

La spiegazione ufficiale è arrivata quasi subito, come riportato anche da «Oggi»: Alberto di Monaco gode di buona salute e la ferita è il risultato di un piccolo intervento dermatologico di routine, eseguito per una patologia benigna.

L'operazione, durata pochi minuti, ha richiesto soltanto alcuni punti di sutura e non ha avuto alcun impatto sull’agenda del principe, rimasta invariata.

L'incontro col papa

Nonostante la cicatrice ancora visibile, Alberto II ha continuato a presenziare agli impegni previsti, a partire dall'udienza con il pontefice, uno degli appuntamenti più significativi di questo inizio d'anno.

Secondo quanto comunicato sui canali ufficiali del Palais, l'incontro con papa Leone XIV è stato dedicato a un confronto su temi come il rispetto della vita, della famiglia e della dignità umana, oltre a questioni legate alla pace e alla tutela dell’ambiente.

Durante l'udienza c'è stato anche uno scambio di doni simbolici.

Non una prima

La ferita sul volto del principe non rappresenta un caso isolato.

In passato, nel 2014 e nel 2022, Alberto di Monaco si era già sottoposto a interventi simili per la rimozione di lesioni cutanee di natura benigna.

Episodi che non hanno mai rallentato il suo ritmo di lavoro, tra i più intensi nel panorama delle famiglie reali europee.